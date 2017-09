Westbrook po Carmelu dobil še eno darilo: pogodbo vredno dobrih 200 milijonov

Najkoristnejši igralec rednega dela sezone (MVP) košarkarske lige NBA bo ostal zvest klubu iz Oklahome do konca sezone 2022/23, nova pogodba pa bo začela veljati s sezono 2018/19, na sezono bo zaslužil 35 milijonov evrov (41 milijonov dolarjev). Russell Westbrook je minulo sezono povsem pričakovano prejel lovoriko MVP rednega dela. V ožjem izboru je premagal Jamesa Hardna in Kawhija Leonarda. Že julija je podobno donosno pogodbo podpisal Stephen Curry, kateremu bo vodstvo moštva Golden State Warriors za pet let plačalo 201 milijon dolarjev.

Westbrook, ki je prvič prejel to lovoriko, je v rednem delu sezone v povprečju dosegal 31,6 točke, 10,4 podaje in 10,7 skokov na tekmo. Postal je šele drugi igralec v zgodovini in prvi v zadnjih 55 letih, ki je v povprečju čez celotno sezono dosegal dvomestno število v treh kategorijah. Podrl je tudi rekord Oscarja Robertsona iz leta 1962 po številu doseženih trojnih dvojčkov (42) v posamezni sezoni.

Kljub Westbrookovi odlični sezoni pa je njegova ekipa ostala praznih rok, Oklahoma je redni del končala na šestem mestu zahodne konference, v končnici pa so izpadli že v prvem krogu, ko je bilo s 4:1 v zmagah boljše moštvo Houston Rockets na čelu z omenjenim Hardnom. V Oklahomi imajo ambiciozne načrte za novo sezono, saj so se poleti okrepili z dvema odličnima krilnima igralcema Carmelom Anthonyjem (prišel je iz moštva New York Knicks) in Paulom Georgeom (iz Indiane), ki bosta pomagala Westbrooku pod obročema.