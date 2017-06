Westbrook pričakovano MVP rednega dela lige NBA

Russell Westbrook (Foto: AP)

Russell Westbrook, ki je prvič prejel to lovoriko, je v rednem delu sezone v povprečju dosegal 31,6 točke, 10,4 podaje in 10,7 skokov na tekmo. Postal je šele drugi igralec v zgodovini in prvi v zadnjih 55 letih, ki je v povprečju čez celotno sezono dosegal dvomestno število v treh kategorijah. Podrl je tudi rekord Oscarja Robertsona po številu doseženih trojnih dvojčkov (42) v posamezni sezoni.

Nagrado za obrambnega igralca sezone je prejel Draymond Green (Golden State Warriors), novinec leta je postal branilec Milwaukeeja Malcolm Brogdon, za najboljšega igralca s klopi je bil imenovan branilec Houstona Eric Gordon, trener leta pa je postal Mike D'Antoni, trener Houston Rockets. Premagal je Gregga Popovicha (San Antonio Spurs) in Erika Spoelstro (Miami Heat). Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) je prejel nagrado za igralca, ki je najbolj napredoval.

V najboljšo peterko leta so se uvrstili Leonard (San Antonio), LeBron James (Cleveland), Anthony Davis (New Orleans), Harden (Houston) in Westbrook (Oklahoma City).