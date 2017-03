Za Oklahomo znova udaril 'trojni' Westbrook, Wall previsok zid za Golden State, Bati brez Udrihove pomoči po podaljšku strli Portland

Po poškodbi Kevina Duranta je vajeti igre Golden Stata v svoje roke vzel Steph Curry, ki pa ni uspel preprečiti šele desetega poraza svojega moštva v rednem delu sezone. (Foto: Kanal A)

Košarkarji moštva Detroita Pistons so v severnoameriški košarkarski ligi NBA ponoči ugnali Portland Trail Blazers po podaljšku s 120:113. Slovenski košarkar Beno Udrih kljub dodatnemu delu igre v dresu Detroita vnovič ni dobil priložnosti. Pri Detroitu je Marcus Morris dosegel kar 37 točk, Andre Drummond pa je 19 točkam dodal kar 15 skokov. Pri Portlandu je s 34 koši in 11 skoki izstopal Damian Lillard.

Sicer pa so bili v napeti končnici tekme bližje zmagi domači, ki so dobre štiri minute pred koncem vodili s 104:96, nato pa je sledil mini strelski mrk in gostje iz Portlanda so z delnimi izidom 11:1 celo povedli, v zadnjih sekundah pa so imeli spet prednost gostitelji, podaljšek pa je gostom dve sekundi pred koncem priigral Lillard. V podaljšku je blestel Morris, ki je dosegel prvih sedem točk za Detroit. Detroit z zmago ostaja osmi na vzhodu, mesto zaostaja Miami z Goranom Dragićem, ki bo ponoči v svoji dvorani gostil ekipo iz Philadelphie.

Izidi:

Detroit Pistons - Portland Trail Blazers 120:113*

Washington Wizards - Golden State Warriors 112:108

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 109:106

Chicago Bulls - Denver Nuggets 107:125

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 130:112

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 104:109

*po podaljšku