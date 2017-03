Zadar premagal Olimpijo in 'porinil' Krko iz lige ABA

Tekma zadnjega kroga je bila izjemno pomembna za Zadar, ki je reševal status ligaša v regionalnem tekmovanju, na daljavo pa so dvoboj pozorno spremljali tudi v Novem mestu. Krka bi za rešitev morala sama zmagati proti Ciboni in upati na poraz Zadra. Nazadnje so Novomeščani sicer zmagali, Zadar pa je rešitev našel sam in se po zaostanku v tretji četrtini vrnil in zmagal z 81:78. Krka po sedmih zaporednih sezonah še tretjič v zgodovini zapušča regionalno ligo.

Ljubljančani so slabše začeli dvoboj in zaostajali večji del prvega polčasa. A že ob koncu tega dela igre so se prebudili in zmanjšali zaostanek, tako da so imeli pri izidu 35:38 še možnosti za uspeh. Najboljši del tekme je bil za zeleno-bele tretja četrtina. Takrat so zadevali, stekel jim je met za tri točke in priborili so si že sedem točk prednosti (62:55). Niso pa zdržali in Zadar se je že do konca tega dela povsem približal. A je zmaje v vodstvu obdržal Brandon Jefferson s trojko v zadnjem napadu. Potem je bilo upov na slavje v Zadru za Olimpijo kmalu konec. Domači so povedli z 72:69, razigral se je Boris Barač in zadeval ključne mete in trojke. Pri 80:71 se je po trojki Jakova Vladovića zdelo, da je tekma odločena, vseeno pa so se morali domači še potruditi za pomembni točki. A Olimpijino približanje na 81:78 13 sekund pred koncem je bilo njeno zadnje dejanje na tekmi, tako da je zmaga ostala v Zadru.

Za domače sta bila najboljša strelca s po 18 točkami Barač in Ivan Ramljak, pri Olimpiji pa je Jefferson dosegel 20 točk, Nikola Janković pa 17.

(Foto: Damjan Žibert)

Košarkarji Krke so redni del sicer končali z zmago, a ker je bila to šele njihova osma v šestindvajsetih krogih, so zasedli zadnje mesto na lestvici in izgubili pravico nastopa v jadranski druščini v prihodnji sezoni. Novomeščani so imeli v zadnjem krogu teoretične možnosti, da bi prehiteli Zadar in se tako izognili izpadu, toda tekma v Dalmaciji se ni razpletla po njihovih željah.

Za novomeški klub je bila tako ta zmaga le prestižna, za njihovega trenerja Simona Petrova pa zgodovinska. Slednji je namreč zasedbo prevzel šele v začetku marca in to je njegova prva zmaga v ligi ABA kot strateg. Dosežena je bila z dobro igro v drugem polčasu, ki ga je Krka dobila z 51:45. V prvem je namreč visoko zaostajala, na začetku tudi s 16 točkami razlike. Kar deset igralcev Krke se je vpisalo med strelce, največ točk med njimi pa je zbral Marko Luković (24).

Izida:

Krka - Cibona 95:91 (19:29, 44:46, 73:67)

Zadar - Union Olimpija 81:78 (25:22, 38:35, 62:65)

Lestvica:

1. Crvena zvezda 25 24 1 2144:1696 49

2. Cedevita 26 20 6 2323:2108 46

3. Partizan 26 19 7 2081:1948 45

4. Budućnost 25 18 7 2070:1886 43

5. Igokea 26 13 13 1950:2017 39

6. Mega Leks 26 11 15 2138:2145 37

7. Cibona 26 11 15 2100:2121 37

8. Karpoš Sokoli 26 10 16 1951:1896 36

9. FMP 26 10 16 2047:2118 36

10. Union Olimpija 26 10 16 2066:2143 36

11. Mornar 25 9 16 1933:1948 34

12. MZT Skopje 25 8 17 1931:2067 33

13. Zadar 26 9 17 2044:2256 35

14. Krka 26 8 18 1889:2117 34