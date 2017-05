Zaključni turnir četverice v Evroligi: oči slovenskih ljubiteljev bodo uprte v virtuoza Dončića

Luka Dončić (Foto: Twitter)

V lovu za evropsko krono so v letošnji evroligi ostala le še štiri moštva. Lani v Berlinu sta v finalu zaigrala CSKA in Fenerbahče, s 101:96 so zmagali Rusi.

Vodstvo lige je Luku Dončiću v tekočem letu namenilo nagrado vzhajajoča zvezda, kjer je vseh 16 trenerjev evroligaških ekip družno glasovalo za Ljubljančana, ki v Realu igra od leta 2012, kamor je prišel kot 13-letni fant.

Tretje mesto je osvojil Lokomotiv Kuban, ki je s 85:75 ugnal Laboral Kutxo. Oči slovenskih ljubiteljev košarke bodo poleg finala državnega prvenstva prihajajoči vikend bržkone uprte tudi v mladega virtuoza pod koši Luka Dončića. Osemnajstletnik v tej sezoni pri Realu doživlja pravi razcvet, sin nekdanjega igralca Saše Dončića je v sezoni 2016/17 že prejel pomembno priznanje, saj so ga izglasovali za nagrado vzhajajoča zvezda. Za Dončićem je sicer že odlična sezona.





Željko Obradović bo v domačem Istanbulu s Fenerbahčejem lovil prvi naslov prvaka Evrolige. (Foto: Reuters)

V četrtfinalu je na tretji in četrti tekmi proti Darušafaki zablestel še bolj.

Fenerbahče vodi trener Željko Obradović, ki je eden najuspešnejših strokovnjakov v tem tekmovanju, saj je doslej osvojil že osem naslovov najboljšega in to s štirimi različnimi klubi. Doslej mu pokal zmagovalca uspelo osvojiti z ekipami Partizan (1992), Joventut Badalona (1994), Real Madrid (1995) in Panathinaikos (2000, 2002, 2007, 2009, 2011).

Kar štirikrat je bil namreč najkoristnejši igralec kroga, v povprečju pa je v nekaj več kot 20 minutah beležil po 8,1 točke, 4,5 skoka in 4,3 podaje, kar je bilo dovolj za statistični indeks 13,9. Dončić je prejel še eno priznanje, saj je na infografiki, ki s sporedom in statističnimi podatki vabi na tekmovanje, upodobljen prav slovenski igralec. Real bo v prvem polfinalu igral s Fenerbahčejem, lanskim finalistom. Turška ekipa je od polfinala leta 2015 proti Realu zmagala na petih tekmah od sedmih, tudi na lanskem zaključnem turnirju. Fenerbahče v tem tekmovanju sicer še nikoli ni osvojil naslova prvaka, Real ga je kar devetkrat, nazadnje leta 2015 v Milanu, ko je premagal Olympiakos. Trener Real Madrida Pablo Laso je na klopi španskega velikana zmagal na vseh dosedanjih treh polfinalnih tekmah.