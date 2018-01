Real zlahka prek Maccabija, Dončić tokrat navdušil z banano, Udrih poražen na debiju

Dončić tokrat ni bil najbolj pri metu, zato pa je navdušil z blokado DeAndreju Kaneu. (Foto: AP)

Real Madrid je v tekmo – tako kot že nekajkrat v tej sezoni – vstopil zelo zaspano, Maccabi je v prvi četrtini vodil že 26:15, a nato so galaktiki v samem zaključku prve četrtine skorajda uspeli izničiti vodstvo Izraelcev (25:26). V drugem delu tekme je priložnost dobil tudi slovenski čudežni deček Luka Dončić, ki je prevzel vajeti igre v svoje roke in do konca polčasa, ki se je zaključil z vodstvom Maccabija s 50:48, zbral sedem točk, dva skoka, podajo in ukradeno žogo, kar je bilo dovolj za indeks 10. Pri gostih iz Izraela je v prvem delu tekme blestel beloruski center Artjom Parahovski. Ta je v prvem delu tekme zbral kar 14 točk in šest skokov.

V drugem polčasu je Real stopil na plin in ob koncu tretje četrtine prišel do nekoliko višje prednosti (67:58), ki jo je v zadnjem delu tekma zlahka nadzoroval. Dončić si je še pred blokado DeAndreju Kaneu rahlo poškodoval prst, a nato v zadnjih minutah tekme soigralce razveseljeval z dobrimi podajami. Real se je na koncu veselil zmage s 93:81. Najboljši strelec zmagovalne ekipe Felipe Reyes s 14 točkami, najboljši statistični indeks (21) pa sta si razdelila Walter Tavares (MVP tekme) in Facundo Campazzo.

Še bolj kot Dončić je v obrambnih nalogah tokrat navduševal Tavares, ki je v enem samem napadu takole kar dvakrat zaustavil nasprotnike pod obročem Real Madrida.

Udrihu drobtinice ob porazu v Beogradu

Košarkarji Crvene zvezde so pokvarili debi Bena Udriha v dresu Žalgirisa. S 77:65 so v 16. krogu evrolige pred domačimi gledalci v areni Aleksandra Nikolića premagali Litovce in vknjižili še sedmo zmago v tej sezoni evroligaškega tekmovanja. Zvezda je tako vknjižila še drugo zaporedno zmago v evroligi, Litovci pa so klonili prvič po petih zaporednih zmagah v evroligaškem tekmovanju. Odločil je boljši drugi polčas Beograjčanov, ki so nadzorovali potek tekme in na koncu na krilih fantastičnih navijačev mirno pripeljali tekmo do konca. Slovenski košarkar Beno Udrih se na debitantski tekmi za Žalgiris ni naigral, saj je na parketu prebil 'le' dobrih devet minut. Vknjižil je štiri točke (met iz igre 2/3), k temu pa je dodal še po skok in podajo.

Izid:

Real Madrid - Maccabi 93:81 (25:26, 23:24, 21:10, 24:21)

Dončić (RMA) 11 točk, 4 podaje, 3 skoki v 20 minutah

Crvena zvezda - Žalgiris 77:65 (16:18, 17:13, 15:14, 29:20)

Udrih (Žalgiris) 4 točke, 1 skok in 1 podaja v 9 minutah

Preostali izidi:

Fenerbahče Istanbul - Baskonia Vitoria 79:74

Brose Bamberg - Himki Moskva 70:74

Olympiacos Pirej - Armani Olimpia Milano 87:80