Že tri dni praktično ne spijo, sprejemov pa še ni konec. Prepeliča v Slovenski Bistrici 'ugrabili' najmlajši navijači

Naši z zlatom obarvani reprezentanti so že praktično tretji dan brez spanja. Opraviti so morali še kar nekaj formalnosti, nekatere pa so čakali še posebni sprejemi v domačem kraju. V Slovenski Bistrici so bučno pozdravili Klemna Prepeliča, v Postojni pa Alekseja Nikolića in Matica Rebca.