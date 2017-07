Zgodovinski dosežek slovenskih košarkaric, po zmagi nad Latvijo v polfinale

Slovenska reprezentanca deklet do 20 let se je na evropskem prvenstvu na Portugalskem uvrstila v polfinale. Varovanke Damirja Grgića so na četrtfinalni tekmi ugnale Latvijke z rezultatom 64:61. Tekmo so sicer bolje odprle latvijske košarkarice, ki so že do konca prve četrtine prišle do vodstva sedmih točk. V drugi četrtini so Latvijke prednost samo še povečevale in ob slabši igri Slovenk prišle do najvišjega vodstva na tekmi, ki je znašala 15 točk. Ob koncu prvega polčasa je semafor kazal 38:28 v korist Latvije. Po najdaljšem odmoru so Slovenke zaigrale veliko bolj zbrano in odločno. Dobrih šest minut pred koncem tretje četrtine so Slovenke, po zaostanku desetih točk, z dvema trojkama Larise Ocvirk ter dvema prodoroma Annamarie Prezelj v slabi minuti izenačile. Po košu Aleksandre Krošelj pa povedle s 45:43. V napeti zadnji četrtini, v kateri so aktualne evropske prvakinje divizije B vodile največ za šest točk, so bolj zbrano odigrale slovenske košarkarice, ki se tako zasluženo veselijo največjega uspeha v zgodovini. Naslednja ovira na poti košarkaric je Francija, s katero so se Slovenske pomerile že v skupinskem delu in tesno izgubile z 71:67.

"Čestitke dekletom za uvrstitev v polfinale. Težka tekma proti odličnemu tekmecu, kar smo tudi pričakovali. Biti med štirimi najboljšimi reprezentancami v Evropi je izjemen dosežek, vendar bomo storili vse, da v soboto in nedeljo pripravimo morda še kakšno presenečenje in dosežemo tisto, kar v mlajših ženskih reprezentancah ni uspelo še nobeni generaciji slovenskih deklet doslej," ponosa po tekmi ni skrival selektor Grgić. Največ točk je za Slovenijo prispevala Zala Friškovec, ki je poleg 19 točk, v statistiko vpisala tudi šest skokov. Larisa Ocvirk je ob sedmih skokih dosegla 13 točk, Annamaria Prezelj pa je tekmo končala z 12 točkami in osmimi skoki.

Izid:

Latvija : Slovenija 61:64 (20:13, 18:15, 14:25, 9:11)

Friškovec 19 (6 skokov), Ocvirk 13 (7 skokov), Prezelj 12 (8 skokov), Seničar 8 (8 skokov), Krošelj 7, Gwashavanhu 4 (5 skokov), Stefanoski 1 (5 skokov), Jakovina, Potočnik, Ramšak, Verčič, Cvijanovič.