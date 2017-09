VIDEO: Zlati junaki nazaj k realnosti: Dragić na poti v Miami, Randolph že v Madridu, Murić spet v Carigradu

Jaka Blažič (Foto: AP)

Tri dni po zgodovinski zlati medalji, slavju in solzah se življenje počasi vrača v utečene tirnice. Glavoboli so se polegli, utrujenost je minila, glasilke se počasi celijo, spomini pa bodo ostali za vedno. Tudi slovenskim košarkarjem se iztekajo zadnji prosti dnevi pred začetkom klubskih sezon. Pravzaprav jih je bilo zelo malo, približno toliko kot ur spanja v dneh po osvojitvi zlate medalje. Edo Murić se bo že v četrtek vrnil v Istanbul, kjer bo v naslednjih mesecih nastopal za evroligaški Efes Pilsen. Murić bo nastanjen celo v istem hotelu Renaissance Polat kot zadnjih deset dni, treniral in igral pa bo v dvorani Sinan Erdem, v kateri je bil okronan za evropskega prvaka.

Sloveniji so se uresničile sanje, osvojila je svojo prvo medaljo v članski konkurenci. Do nje je prišla brez poraza, dobila je torej vseh devet tekem, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci, odkar je Fiba evropska prvenstva razširila na štiriindvajset ekip. Slovenija je hkrati najmanjša država z zlato medaljo na EP od leta 1935 dalje in petnajsta država, ki je postala evropski prvak.

V petek ga v Atenah že čaka prva prijateljska tekma za nov klub. Goran Dragić bo v Miami prav tako odpotoval že v četrtek in v soboto že moral na preizkus fizične pripravljenosti. V 55 sekundah bo moral preteči deset dolžin igrišča. Vmes bo imel dve minuti odmora in to bo moral ponoviti petkrat. Če preizkusa ne bo opravil, ga čaka finančna kazen in ne bo smel na priprave. Dragić pravi, da je po evropskem prvenstvu tako fit, da bi lahko preizkus opravil tudi z vzvratnim tekom. Najstarejši član reprezentance, 33-letni Saša Zagorac, je dal skozi že veliko klubov, veliko držav in mest, a take kemije in energije, kot jo je čutil v tej reprezentanci, še ni doživel. Pravi, da mu bo hudo zapustiti te fante in misli preusmeriti na klubske treninge. V novi sezoni bo član madžarskega Soprona.





Matic Rebec in Goran Dragić (Foto: AP)

To bo njegov trinajsti klub v karieri. Nekateri igralci so že odšli v klube, na primer Athony Randolph, Igor Kokoškov si bo pred odhodom v ZDA vzel še nekaj prostih dni in odšel na obisk k sorodnikom v Srbijo, Žiga Dimec, edini reprezentant, ki igra v slovenskem prvenstvu, pa se bo naslednji četrtek že potegoval za novo lovoriko.

Predsednik države Borut Pahor je slovenskim košarkarskim junakom podelil državno odlikovanje zlati red za zasluge za izjemen športni dosežek, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je košarkarski zvezi oziroma ekipi namenilo 67.080 evrov, župan Ljubljane Zoran Janković pa je fantom na sprejemu podaril kip ljubljanskega zmaja. Kapetanu Goranu Dragiću bosta v spomin na vrhunec kariere ostali tudi dve uri uradnega opremljevalca eurobasketa 2017, ki jih je prejel kot MVP prvenstva in član prve postave, ter plakat s karikaturami vseh dvanajstih igralcev in selektorja Igorja Kokoškova.

Njegova Krka bo v superpokalu igrala s Petrol Olimpijo. Zapuščina evropskega prvenstva in zlate medalje bo še dolgo prisotna. Tako kot po evropskem prvenstvu 2013 v Sloveniji se bo zagotovo povečal vpis otrok v košarkarske šole, v naslednjih mesecih se bo več gledalcev kot običajno na košarkarskih tekmah - namig: v ponedeljek, 25. septembra, bo v Stožicah gostoval evropski prvak Fenerbahče, krovna zveza pa bo lahko s pritokom svežega denarja pokrila izgube iz preteklih let. Seveda ob predpostavki, da bo znala v naslednjih dneh in tednih izkoristiti novo ljubezen slovenskega ljudstva. Otroci bi radi zbirali sličice s slovenskimi junaki, imeli polepljene sobe s plakati Gorana Dragića in Luke Dončića, se učili in v šoli uporabljali zvezke ter ovitke s košarkarskimi vsebinami ali pa se vsak dan oblekli v slovenski dres ali majico z napisom SLOVENIJA BASKETBALL KZS.