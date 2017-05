Zmaji le še korak do naslova košarkarskih prvakov: 'Užitek je igrati v skoraj polnem Tivoliju'

Gašper Okorn (Foto: Damjan Žibert)

Zmaji so na dobri poti, da po osmih sušnih letih naslov državnega prvaka vrnejo v Ljubljano. "Bila je zelo izenačena tekma s srečnim koncem za našo ekipo. Rad bi čestital igralcem za borbo. Mislim, da smo do rezultata 60:50, razen uvodnih minut, ko smo odirali nekoliko preveč nervozno, igrali zelo dobro. Korektni smo bili na obeh straneh igrišča, predvsem smo bili dobri v obrambi, kontrolirali smo tudi skok. Po dobrem rezultatu smo nerazumljivo popustili in Rogaški ponudili priložnost, da izenači. Na koncu smo se izvlekli, pomembno pa je le to, da je rezultat 2:0. Vse ostalo je potrebno pozabiti, zdaj se moramo zbrati za nedeljsko tekmo. Rad pa bi tudi čestital Rogaški za neverjeten karakter in žilavost. Kapa dol nasprotniku. Zahvalil bi se skoraj polnemu Tivoliju za podporo. Užitek nam je igrati pred našimi navijači. Hvala za podporo," je bil po novi drami v finalu državnega prvenstva izčrpen trener Uniona Olimpije Gašper Okorn.





Rogačani vnovič niso imeli sreče v končnici tekme. (Foto: KZS)

V taboru poražencev je bilo razumljivo klavrno vzdušje, a hkrati ponos, da so vnovič odigrali dobro tekmo, vendar niso imjeli sreče v ključnih trenutkih tekme v Hali Tivoli. "Rad bi čestital svojim igralcem za pogumno igro. Nesrečni poraz na prvi finalni tekmi jih ni potrl. Prikazali so maksimalno željo po zmagi. Ponovno smo nesrečno izgubili. Bolj kot poraz nas skrbi poškodba Dragana Djuranovića. Upamo, da bomo v nedeljo igrali v polni postavi in serijo vrnili v Ljubljano. Zahvaljujem se številnim Slatničanom, ki so nas spodbujali na današnji tekmi," je povedal trener Rogaške Damjan Novaković.



Slovenski košarkarski prvaki (število naslovov):

15x Union Olimpija

7x Krka

2x Helios Suns Domžale

1X Tajfun