Zmaji utrpeli osmi poraz, Petrol Olimpija tako ostaja na dnu skupine C

Kriza ljubljanskega kluba v zadnjem času poteka na vseh frontah. V zgoščenem urniku tekem nimajo veliko časa za treninge, za nameček pa imajo še težave s poškodbami. Danes je strateg Zoran Martić tako doma pustil Domna Lorbka, ki bo zaradi poškodbe kolena odsoten predvidoma dva tedna, ter Devina Oliverja, ki je na zadnji tekmi lige Aba staknil lažjo poškodbo pokostnice.

(Foto: Damjan Žibert)

Venezia se bori za vstop v drugi del tekmovanja in ima po današnji tekmi sedem zmag. Gostje so bili blizu do polčasa, potem pa so domači na hitro naredili razliko, večjo od desetih točk, ter jo tudi brez večjih težav zadržali do konca.

Ljubljanski ekipi se je ponovila težava zadnjih tekem: do polčasa so običajno še nekako konkurenčni tekmecem, potem pa sledi močan padec v igri. Podobno je bilo tudi danes, saj Venezia v prvem delu ni mogla priti do večje prednosti, še ob polčasu pa je bilo pri -4 za goste še vse odprto.

A ne za dolgo, saj so v tretji četrtini (izid je bil 23.12) beneški košarkarji stopili na plin. Niti bolj izenačena zadnja nato Ljubljančanom ni več pomagala, saj je bila prednost domače zasedbe prevelika in tekmo je Venezia brez nihanj pripeljala do rutinske zmage.

(Foto: Damjan Žibert)

Gostom ni pomahalo niti 24 točk razpoloženega Gregorja Hrovata (troje 2-2, prosti meti 6-6), Jordan Morgan jih je dodal 11. Pri zmagovalcih je največ točk, 16, dosegel Marquez Haynes.

Za Ljubljančane je bil to osmi poraz v tem tekmovanju, po katerem so ostali na dnu skupine C. V naslednji tekmi bodo zeleno-beli gostili grški AEK.

Umana Reyer Venezia - Petrol Olimpija 84:67 (21:16, 39:35, 62:47)