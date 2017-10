Zmaji se iz Strasbourga vračajo s porazom

Ljubljansko moštvo nastopa v skupini C Fiba Lige prvakov skupaj s turškim Banvitom, madridskim Estudiantesom, nemškim Bayreuthom, grškim AEK-om, ekipo Umano Reyer iz Benetk in francoskim Strasbourgom. Moštvo Petrola Olimpija je v Francijo odpotovala z enajstimi igralci, manjkal je poškodovani Jan Barbarič, kot novinec v ekipi pa je Domen Lorbek, ki je prvič v sezoni oblekel dres s številko 10.

Ljubljančani so dobro začeli tekmo, po prvi četrtini je bilo +3 za gostitelje, v drugi četrtini pa so dobili preveč lahkih košev in francosko moštvo je ob polčasu vodilo s 46:32, četrtino so dobili z 29:18. Zmaji so imeli strelski mrk v drugi četrtini, pet minut brez točke pa so gostitelji neusmiljeno izkoristili in pobegnili na 36:22 in na 40:25. To ni bil dober obet za zmaje, Strasbourg je v nadaljevanju še poviševal vodstvo, vodili so že tudi za 21 točk (63:42). Kazalo je na visok poraz zmajev, a so nato v zadnji četrtini Ljubljančani zaigrali kot prerojeni, približali so se le na sedem točk zaostanka (70:63) tri minute pred koncem tekme, a so nato gostitelji postavili stvari na svoje mesto in v 1. krogu tega tekmovanja veselili zmage za 14 točk (83:69).

Zadno četrtino so dobili s 27:22, vendar so Francozi tekmo zanesljivo pripeljali do konca. Pri domačih je bil z 21 točkami najbolj razpoložen Michael Dixon, 15 jih je dodal Darlon Atkins. Pri Ljubljančanih pa je kapetan Gregor Hrovat dvoboj končal pri 13 točkah, eno manj je dosegel Jordan Morgan, 11 pa Devin Oliver.

Trener Gašper Okorn se je razburjal, a ni pomagalo. (Foto: Damjan Žibert)

Izid:

Strasbourg - Petrol Olimpija 83:69 (17:14, 29:18, 15:10, 22:27)

PO: Hrovat 13, Morgan 12, Oliver 11, Battle 9, Kastrati 2, Radulović 2, Špan 2, Bubnić 8, Badžim 4, Lorbek 6;