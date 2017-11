VIDEO: Zoki bo storil vse, da Gogi zaigra na svetovnem prvenstvu, a to ni dovolj, želi si tudi na olimpijske igre

Naša novinarka Milena Novak je pred dnevi v Milanu obiskala slovenskega košarkarja Zorana Dragića. Zoran je bil sicer v lanski sezoni član moštva EA7 Emporio Armani Milano, a si sredi sezone huje poškodoval koleno in s tem je bilo tudi konec sanj o nastopu na letošnjem Eurobasketu, kjer je Slovenija osvojila zlato medaljo. Zoki je po poškodbi sicer že uspešno okreval, a so se mu v Milanu vseeno zahvalili za sodelovanje, tako da trenutno trenira sam in si išče nove sredino. Želja je seveda igranje za klub, ki nastopa v elitni Evroligi.

Dobra novica za slovenske ljubitelje košarke pa je tudi to, da bo lahko Zoran nastopil na prihajajočih tekmah slovenske reprezentance. Evropski prvaki bodo namreč začeli s kvalifikacijami za nastop na svetovnem prvenstvu. Na teh tekmah sicer ne bo njegovega brata Gorana Dragića, ki zaradi igranja v ligi NBA ne more priskočiti na pomoč soigralcem, katere je kot kapetan tako srčno vodil na Finskem in v Turčiji, ter si z njimi pokoril celotno Evropo. Zoran sicer upa, da bo lahko brata prepričal, da bo nastopil na svetovnem prvenstvu, ki bo leta 2019 na Kitajskem. Verjame, da lahko Slovenija še osvoji kakšno medaljo in se celo uvrsti na olimpijske igre. Kot pravi Zoran, so to sanje vsakega košarkarja. Več pa v priloženem videu in zvečer v športnem delu oddaje 24UR.