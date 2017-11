VIDEO: Trifunović v škripcih: Zoran Dragić, Murić in Macura ne bodo mogli nastopiti za slovensko košarkarsko reprezentanco

Rado Trifunović (Foto: Damjan Žibert)

Poleg enajsterice, ki so že bili na spisku selektorja Rada Trifunovića, je novo ime krilni košarkar Helios Suns Blaž Mahkovic. Petindvajsetletni Edo Murić in 18-letni Jurij Macura nista dobila zelene luči svojih klubov, Anadolu Efesa in Baskonie, Zoran Dragić pa bo tekmi proti Belorusiji in Španiji konec prihodnjega tedna izpustili zaradi sklepanja pogodbe z novim delodajalcem. "Odločitev klubov, da se Edo Murić, Zoran Dragić in Jurij Macura ne smejo pridružiti slovenski reprezentanci, obžalujemo, vendar jo spoštujemo. Ekipi se bo namesto omenjene trojice pridružil Blaž Mahkovic, ki v tej sezoni kaže zelo dobre predstave v dresu Helios Suns. Gre za košarkarja, ki je sposoben igrati na položaju krila in krilnega centra. Kljub navedenim spremembam verjamem, da ima reprezentanca dovolj kakovosti in izkušenj, da kvalifikacije odpre z dobrim rezultatom," je dejal Trifunović. Slovenska reprezentanca bo kvalifikacije začela v petek. Ob 20. uri bo v dvorani Stožice gostovala reprezentanca Belorusije, ki si je nastop v glavnem delu kvalifikacij prislužila z uspešnim nastopanjem na predkvalifikacijskem turnirju. V nedeljo, 26. novembra, Slovenci gostujejo v španskem Burgosu. Obračun med prvo in tretjeuvrščeno ekipo minulega evropskega prvenstva se bo začel ob 19.30.

Zoran Dragić (Foto: EuroBasket)

Slovenija se bo v skupini A poleg Špancev in Belorusov pomerila še z reprezentanco Črne gore. Slovenska skupina se v drugem delu kvalifikacij sreča s tremi najboljšimi ekipami iz skupine B, ki jo sestavljajo reprezentance Turčije, Latvije, Ukrajine in Švedske. Na svetovno prvenstvo se uvrstijo prve, druge in tretje ekipa skupine drugega dela kvalifikacijskega obdobja oziroma dvanajst reprezentanc iz evropskega dela kvalifikacij.



Tekme slovenske reprezentance v prvem kvalifikacijskem ciklusu:

1. kolo:

Petek, 24. november 2017, ob 20.00 - Stožice, Ljubljana:

Slovenija - Belorusija (prenos Kanal A)

2. kolo:

Nedelja, 26. november 2017, ob 19.30 - Burgos:

Španija - Slovenija (prenos Kanal A)