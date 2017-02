Olimpia potrdila: Zoran Dragić uspešno prestal operacijo kolena

Zoran Dragić je uspešno prestal "rekonstrukcijo sprednje križne vezi desnega kolena", je v torek zvečer sporočila italijanska Olimpia EA7 Emporio Armani iz Milana, potem ko je slovenski reprezentant v hudih bolečinah obležal v začetnihminutah nedeljske tekme italijanskega državnega prvenstva pri Caserti. "Glavo pokonci brat, vrnil se boš še močnejši. Manjša ovira za močnejši povratek. Rad te imam," je bratu iz Združenih držav Amerike že prej sporočil zvezdnik Miami Heat in njegov reprezentančni soigralec Goran Dragić, medtem ko so Milančani svojemu varovancu na srce položili, da naj "ostane močen".

Dragić je operacijo prestal na ortopedski kliniki v bolnišnici San Gerardo v Monzi pod nadzorom dr. Marca Bigonija, ki je odgovorni pri zdravniški službi kluba, so še sporočili iz Olimpie. Operacija je povsem uspela, 27-letni Ljubljančan pa bo z rehabilitacijo začel čez nekaj dni. Milanski klub je še zatrdil, da bo Dragić pod budnim očesom zdravnika vse do povratka na parket, a zaenkrat še ni jasno, če bo nared do konca avgusta, ko se začne "vseevropsko" prvenstvo na Finskem, v Romuniji, Izraelu in Turčiji.