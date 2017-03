Zoran z nasmeškom na obrazu sporočil, da je operacija uspela: Z vašo podporo je vse lažje!

Zoran Dragić je uspešno prestal "rekonstrukcijo sprednje križne vezi desnega kolena", je v torek zvečer sporočila italijanska Olimpia EA7 Emporio Armani iz Milana, potem ko je slovenski reprezentant v hudih bolečinah obležal v začetnih minutah nedeljske tekme italijanskega državnega prvenstva pri Caserti. "Glavo pokonci brat, vrnil se boš še močnejši. Manjša ovira za močnejši povratek. Rad te imam," je bratu iz Združenih držav Amerike že prej sporočil zvezdnik Miami Heat in njegov reprezentančni soigralec Goran Dragić, medtem ko so Milančani svojemu varovancu na srce položili, da naj "ostane močan".

Sedaj pa se je oglasil še Zoran, ki je na svojem Twitter profilu objavil fotografijo, na kateri je nasmejan in sporoča, da je bila operacija uspešna. "Vse je potekalo brez zapletov. Hvala vsem. Hvala vsem za pozitivne misli. Sedaj je čas za okrevanje in z vašo podporo bo to veliko lažje," je svojim sledilcem napisal Zoran, ki je zaradi poškodbe kolena že končal klubsko sezono. Vprašljiv pa je tudi njegov nastop na prihajajočem Eurobasketu, ki bo letos na sporedu v kar štirih državah. Evropsko prvenstvo 2017 bo tako potekalo na Finskem, v Romuniji, Izraelu in Turčiji. Po operaciji 27-letnega Dragića se je znova oglasil njegov starejši brat Goran, ki mu je na njegovo fotografijo v znak podpore poslal zelo preprosto sporočilo, in sicer poljub.