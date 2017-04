Zvezda klecnila na zadnji stopnički in ostala brez končnice, Dončić zbral osem točk in kar enajst podaj

Zvezdi ni pomagalo niti 14 točk Ognjena Kuzmića (levo) (Foto: AP)

Zvezda je sicer na koncu zbrala enako število točk kot Darušafaka, a ker so Turki dobili oba medsebojna obračuna z Beograjčani, so si zagotovili napredovanje med osem najboljših evroligaških ekip. V dresu Carigrajčanov sta blestela ameriška košarkarja Brad Wanamaker (22 točk) in Scottie Wilbekin (16). Za nagrado in uvrstitev v končnico bodo košarkarji Darušafake v četrtfinalnih bojih, ki se igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1, zaigrali z najboljšo ekipo rednega dela Real Madridom. CSKA se bo pomeril z Baskonio Jaka Blažiča, Panathinaikos s Fenerbahčejem, Olmypiacos pa z Anadolu Efesom. Med osem ekip so se tako uvrstila kar tri turška moštva, dve španski in grški ter eno rusko.

Real Madrid je še enkrat več nasprotnika zlomil v zadnji četrtini. Tokrat je v Madridu padel Anadolus Efes s 97:80. Znova je soigralce dobro razigraval Luka Dončić, ki je dosegel kar 11 podaj, osem točk in šest skokov. Za primerjavo: zabeležil je le štiri podaje manj kot vsi njegovi sogiralci skupaj. Blestel je Jaycee Carroll, ki je vknjižil kar 29 točk.

Izidi zadnjega, 30. kroga evrolige:

Darušafaka Dogus – Crvena zvezda 78:62 (25:14, 18:18, 12:17, 23:13)

CSKA – Olympiacos 90:86 (25:15, 22:22, 24:26, 19:23)

Olimpia Milano - Unics Kazan 68:91 (21:22, 18:14, 10:29, 19:26)

Real Madrid - Anadolu Efes 97:80 (16:21, 21:15, 25:24, 35:20)

Luka Dončić (RMA) v 22 minutah 8 točk, 11 podaj, 6 skokov

Četrtfinalni pari Evrolige:

Real Madrid (1) – Darušafaka (8)

Panathinaikos (4) – Fenerbahče (5)

CSKA (2) – Baskonia (7)

Olympiacos (3) – Anadolu Efes (6)



Igra se na tri zmage, po sistemu 2-2-1