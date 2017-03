Zvezdniku lige NBA tatovi izmaknili premoženje v vrednosti pol milijona evrov

Young nima sreče s tatovi. (Foto: AP)

Tatovi so vdrli v njegovo vilo v bogataški četrti Tarzana. Vlom se je zgodil že med 18. in 19. februarjem, ko je bil košarkar na tekmi zvezd lige NBA v New Orleansu, je sporočila policija, s tatovi pa so izginili tudi nakit, gotovina in celo sef, ki naj bi varoval dragocenosti.

Med drugim so po poročanju lokalnih medijev neznani storilci iz hiše odnesli tudi 30.000 dolarjev gotovine, nekaj zlatih verižic in drugega nakita. Nick Young nima sreče s svojimi vilami, vlomili so mu že v prejšnjo in takrat odnesli za 100.000 dolarjev plena. Sedanjo v Los Angelesu si je omislil leta 2014 za 3,4 milijona dolarjev. Pred časom so okradli tudi trenerja in nekdanjega košarkarja Dereka Fisherja, ki so mu izmaknili celo pet šampionskih prstanov lige NBA.