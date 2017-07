Ali prihodnost trka na vrata svetovnega motociklističnega prvenstva? Na vidiku električni razred

Brez skrbi, ljubitelji bencinskih hlapov. Razred motoGP ne bo čez noč postal električni razred.

Pred leti je mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) uvedla svetovno prvenstva električnih avtomobilov na najvišji ravni, ki se imenuje Formula E. Sedaj o podobnih načrtih razmišlja tudi mednarodna motociklistična zveza (FIM), ki želi leta 2019 v svetovno prvenstvo uvesti še električni razred, ki bi bil, tako kot razreda moto3 in moto2, spremljevalni razred elitnemu razredu motoGP. Čeprav še ni nič uradnega, direktor za tehnologijo in tehnološki napredek v motoGP Corrado Cecchinelli verjame, da je ideja izvedljiva že v nekaj letih. "Ne razmišljamo, da bi kateri iz med dosedanjih razredov uporabljal električne motorje. Razmišljamo o ločenem razredu, ki bi bil na nekaterih dirkah prisoten takrat, ko je prisotno tudi svetovno prvenstvo razreda motoGP. Preučujemo vse možnosti, če je ideja izvedljiva. In če bo, smo pripravljeni biti vodilni partner. Toda sprva moramo preučiti, če lahko izpeljemo smiselno dirko z električnimi motocikli, v smiselnem časovne okvirju. To pomeni v nekaj letih. Razmišljamo o letu 2019 in to je povsem realen časovni okvir," je dejal Cacchinelli, ki je sicer navdušen nad močjo, ki ga proizvedejo električni motocikli, v primerjavi z motocikli, ki imajo pogonske agregate na notranje izgorevanje.

"Zelo sem presenečen in zelo sem užival. Presenetilo me je, kako lahko vodljivi so in sploh ne občutiš, da so težji od standardnih motociklov. Pospeški so neverjetni in čeprav ta potencial še ni stoodstotno izkoriščen. Res je nekaj neverjetnega," je še dejal Italijan, ki je prav tako prepričan, da prihodnjim generacijam dirkačem ne bodo všeč glasni dirkalnik, saj jih ne bodo vajeni. "Sam sicer nisem navdušen nad dejstvom, da so ti motocikli tako tihi. To je zgolj moje osebno mnenje, ampak mislim, da se bo v prihodnosti to spremenilo. Naslednja generacija dirkačev ne bo imela rada glasnih dirkalnikov. Preprosto ne bodo prilagojeni na to, ker bo tehnologija tako napredovala," še zaključi. Seveda je ideja nekaj, realizacija pa nekaj povsem drugačnega. A dejstvo je, da električna prevozna sredstva vse bolj trkajo na vrata in prej ali slej, se bo tudi motošport moral sprijazniti s tem in tako kot vse ostalo, napredovati in se razvijati v to smer.