Dovizioso čustveno proslavil prvo zmago v Mugellu: 'Zdaj razumem, zakaj tukaj vsi jokajo ...'

Rdeči slavijo: Dovizioso je kot prvi zapeljal skozi cilj. (Foto: AP)

Ob slavju Ducatija in Andree Doviziosa so italijanski privrženci motociklizma lažje preboleli razočaranje Valentina Rossija, zvezdnik Movistar Yamahe je namreč na dirki v Mugellu zasedel četrto mesto in ostal brez stopničk, čeprav je bil po težavah s poškodbo, ki je pokvarila njegove priprave, lahko zadovoljen tudi s tem dosežkom. Pet minut slave je tako v Toskani dočakal ravno tako zelo priljubljeni Dovizioso, čigar kariero je v zadnjih letih zaznamovala tudi smola, a je tokrat srečno pripeljal do tretje zmage v motoGP, ki jo je slavil pred Špancem Maverickom Vinalesom (Movistar Yamaha) in presenetljivo tretjim rojakom Danilom Petruccijem (Octo Pramac). "Težko sem pričakoval ta trenutek, in glede na to, da še zdaleč nisem v najboljšem stanju ... Hvala Ducatiju za izjemno opravljeno delo," je vrelo iz Doviziosa, ki je na Ducatiju kljub šele osmemu mestu Jorgeja Lorenza dokazal, da je lahko rdeče-beli motocikel vedno nevaren v boju za najvišja mesta. "Čutim toliko emocij. Vedno sem si želel te zmage, uresničile so se mi sanje, tako kot bi se vsem italijanskim dirkačem v motociklizmu," je še dodal ganjeni Dovizioso. "Motocikel je deloval zelo dobro. Ko smo prišli v vodstvo, sem videl, da ostali ne morejo slediti, nisem šel stoodstotno v začetku dirke in to je bilo pomembno. Tako težko je zmagati v Mugellu, zdaj razumem, zakaj vsi jokajo ..."

Nedeljsko popoldne je minilo tudi v znamenju Petruccija, ki je pred pohodom na stopničke zadržal slovitega rojaka Rossija. "To so neverjetne stopničke, skorajda ne verjamem, še naprej gledam na semafor, če sem res še vedno tretji," je dejal Petrucci, ki ni mogel zadrževati solz. "Poskušal sem ostati z vodilnimi, nato so mi uspela prehitevanja, začutil sem celo priložnost za zmago, a takrat, ko sem bil blizu Dovija, mi je nekaj zmanjkalo in zadek je bil težaven. Tako sem ostal z Vinalesom v boju za stopničke. Duel z Rossijem? Rekel sem si: 'Poskusi, enkrat si tukaj ...' Zahvaljujem se družini, prijateljem in vsem, ki so omogočili ta rezultat," pravi 26-letnik iz bližnjega Ternija. Daleč od nezadovoljnega je bil tudi drugouvrščeni Katalonec Vinales, ki je priznal, da ni želel tvegati kakšnega padca. "Zelo sem zadovoljen, želel sem poskusiti, gotovo, ko je ostalo še šest krogov sem prehitel Petruccija in še naprej poskušal. Večkrat sem postavil čase 1:47, a nisem želel tvegati več kot je bilo potrebno," je dirko ocenil Vinales. "Lahko sem osvojil 20 točk, Valentino in Marc (Marquez) sta bila zadaj, izvrstna dirka .... Od prvega trenutka sem se počutil zelo dobro na motociklu, na začetku tudi nisem želel tvegati, sem pa na koncu, v tem sem močen. A potrebno je bilo nabrati točke. Pomembno je bilo tudi, da je bil Petrucci tretji, ker sem tako osvojil še več točk od Valentina. Čestitke tudi 'Doviju', ki mu je uspela navdušujoča dirka."

Vinales je še povedal, da ga z Doviziosom druži medsebojno občudovanje, zato je bil še toliko bolj vesel zaradi uspešnega razpleta. "Sva velika prijatelja, gre za dirkača, ki mi je bil vedno zelo všeč, od majhnih nog sem ga precej spremljal, vedno mi je bil všeč, zelo dober odnos imava in zato sem vesel. Jasno je, da bi bil še srečnejši, če bi zmagal jaz, a veseli me tudi njegova zmaga," se je smejalo Kataloncu, ki je malce podrobneje analiziral težave ekipe Repsol Honda, katere dirkači niso imeli najboljšega konca tedna. "Videl sem, da so imeli precej težav s sprednjo gumo na vseh treningih, ne vem, zame je to uganka, upam pa, da se nam to ne bi ponovilo, da bomo imeli vedno takšen oprijem kot danes, z njim sem bil res zadovoljen," dodaja Vinales, ki ni pozabil niti na Nickyja Haydna in Luisa Saloma. Obema preminulima kolegoma je posvetil svoje drugo mesto: "Stopničke bi posvetil Luisu, še vedno je z nami, že eno leto je od njegove smrti in včeraj sem bil zelo žalosten, to ni bil eden mojih boljših dni tudi zaradi Nickyja, te stopničke so zanju."