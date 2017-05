Biaggi počaščen, ker Rossi še ni pozabil njunih bitk: 'Valentinov največji nasprotnik je čas'

Rossi (levo) ob nesojenem nasledniku Špancu Mavericku Vinalesu, zmagovalcu uvodnih dirk letošnje sezone motoGP. (Foto: AP)

Borbe Valentina Rossija in Maxa Biaggia so bile lep čas velik magnet motociklističnega svetovnega prvenstva. Italijana sta se v razredu motoGP (oziroma 500cc) večkrat pomerila tudi izven dirkaških stez, čeprav pa je bil praviloma poraženec in ne zmagovalec, se Biaggi še dandanes rad spominja tistih časov, ko si z Doktorjem nista popuščala niti za milimeter. "Rossi je v zadnjem času v zelo dobri formi in zelo sem počaščen, ko pravi, da je imel največje bitke prav z mano. Najino rivalstvo je bilo veliko, malce ga pogrešam. Danes kaj takšnega ni," je Biaggi povedal v pogovoru za GPOne. "Njegov nasprotnik ni niti (Marc) Marquez in niti Maverick (Vinales), temveč čas. Sicer neke fiksne starosti za upokojitev v tem športu ni. Dirkač ni tekač na sto metrov, ki potrebuje to mišično eksplozivnost. Vredno je bilo vztrajati, na stopničke v razredu superbike sem se uvrstil v Sepangu z 42 leti, a imel sem več težav, kot sem jih pričakoval. Glava je mislila, toda telo se ni odzvalo tako, kot sem pričakoval."

Max Biaggi. (Foto: Damjan Žibert)

Biaggi je slovo od razreda motoGP vzel leta 2005, po kratkem premoru pa se je leta 2007 predstavil kot dirkač razreda superbike. Upokojil se je pred petimi leti, ko je imel 42 let. Zato dobro ve, kako je 38-letnemu rojaku, ki je v elitnem razredu še vedno nedosegljiv za marsikaterega mladca. "Nekaj običajnega je, ko Rossi pravi, da je izgubil nekaj vrednosti, a poguma se ne izgubi, izgubiš pa eksplozivnost pri reakcijah, začneš dirkati malce drugače," dodaja Biaggi, ki ga veseli povratek Jorgeja Lorenza, med "kameleonom" Maverickom Vinalesom in "neverjetnim" Marcom Marquezom pa se ne more odločiti. "Jerez je (Jorgeja) Lorenza vrnil v ospredje, dirka je bila zelo težka in zelo vroča. Vinales ali Marquez? Všeč sta mi oba, čeprav gojita povsem drugačen slog. Maverick je kameleon, lahko se hitro prilagodi, Marc pa je neverjeten, kot da bi bil vedno na robu, a izjemno dobro zna nadzirati motocikel," je še dodal Biaggi.