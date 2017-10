Bo dirkaški doktor še dirkal po letu 2018? Jarvis previden v napovedih: Na dirki v Mugellu bomo vedeli ....

Kako dolgo še misli Valentino Rossi vztrajati v svetovnem motociklističnem prvenstvu? (Foto: motoGP)

Valentino Rossi letos že dvaindvajseto leto zapored nastopa v svetovnem motociklističnem prvenstvu. Lahko se pohvali z devetimi naslov svetovnega prvaka, a od zadnjega je minilo že skoraj desetletje. Nazadnje je na svetovni prestol stopil namreč leta 2009. Sedaj se pojavljajo vprašanja, da pri 38-ih letih ni več konkurenčen mlajšim in hitrejšim dirkačem, kot sta Marc Marquez in Maverick Vinales. Odstotek zmag iz sezone v sezono pada.

V lanski sezoni je slavil na dveh dirkah, v letošnjem letu, kjer dirkače čakajo še štiri dirke, pa zgolj na dirki za VN Nizozemske v Assnu. Kako dolgo je še sposoben nadaljevati? Pogodba z Yamaho, ki jo je podpisal lani pred uvodno dirko v Katarju, ga za japonskim moštvom veže do konca prihodnje sezone. Bo še nadaljeval po koncu prihodnje sezone, četudi je ne osvoji desetega naslova prvaka, ki mu je v zadnjih letih glavna motivacija?

"Pogovori še ne potekajo, saj ima dirkač pogodbo veljavno dve sezoni. V lanski sezoni smo novo podpisali v Katarju, kar je bilo na začetku sezone. Sedaj smo skoraj na polovici dvoletne pogodbe. Te pogovore bomo opravili z njim in ne z njegovimi predstavniki. Toda ne bo na začetku sezone, ampak bo v času dirke v Mugellu. Takrat bomo vedeli, če bo še želel nadaljevati, ali ne. Če smo imeli že kakšne pogovore? Zaenkrat ne," je za angleške medije potrdil alfa in omega tovarniškega moštva Yamaha v prvenstvu motoGP Lin Jarvis. V minulih mesecih so se tudi pojavila namigovanja, da bi lahko Rossi po koncu sezone 2018 nastopil v svojem moštvu Sky VR46, ki trenutno sicer nastopa v razredih moto3 in moto3.

A je Italijan to zanikal, saj moštvo zaenkrat še ni pripravljeno nastopiti v elitnem razredu motociklizma. Je pa potrdil, kaj bo odločilo, če bo podaljšal pogodbo z Yamaho, ali ne. "Ko sem podpisal novo pogodbo z Yamaho, sem si mislil, ta bo zadnja, a nisem bil povsem prepričan. Odločil se bom naslednjo sezono, toda če bom še naprej konkurenčen in sposoben zmagovati, bom zagotovo še nadaljeval," je dejal Rossi, ki se lahko pohvali s 115. zmagami v svetovnem prvenstvu, kar je zgolj sedem manj od legendarnega Giacoma Agostinija. Rossi je sicer v letošnji sezoni petkrat stal na stopničkah za zmagovalce, v prvenstvu pa po štirinajstih dirkah zaseda peto mesto, zbral je 168 točk, kar je 56 manj od vodilnega Marqueza. Kako uspešno okreva po poškodbi noge, pa bomo videli žet slaba dva tedna, ko se z dirko v Motegiju začne tritedenska azijska turneja. S prenosi seveda na Kanalu A in VOYO.