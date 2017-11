Bomba iz Valencie? Angleške stavnice ponujajo stavo, da se bo Rossi po nedeljski dirki upokojil!

Se bo Valentino Rossi res poslovil po letošnji sezoni? (Foto: AP)

Angleški Express poroča, da naj bi se 38-letni Valentino Rossi upokojil po nedeljski dirki za VN Valencie. To je presenetljiva novica, ki v dnevih, ko se vse vrti okoli bitke za naslov prvaka med Marcom Marquezom in Andreo Doviziosom, prihaja iz Španije. Legendarni Italijan, ki je zadnji naslov osvojil leta 2009, je tudi v letošnji sezoni zaostal za lastnimi pričakovanji. Pred zadnjo dirko sezone se v točkovanju svetovnega prvenstva nahaja na četrtem mestu in nima več možnosti, da skoči višje, za nameček pa ga še lahko prehiti Španec Dani Pedrosa.

Preveri rezultate sobotnih kvalifikacij v Valencii TUKAJ.

Italijan je sicer bil v prvem delu sezone tudi v igri za naslov prvaka in je tudi zmagal dirko za VN Nizozemske v Assnu, a nato močno zaostal za konkurenco.

Se bodo namigovanja angleških medijev, da se bo Valentino Rossi po zadnji dirki sezone v Valencii upokojil, uresničila?

Predvsem zaradi nekonkurenčne Yamahe v spremenljivih vremenskih razmerah. Veliko škode pa si je tudi naredil s tem, ko si je pred domačo dirko v Misanu zlomil nogo in bil primoran izpustiti omenjeno dirko. Čeprav je kasneje priznal, da poškodba ni bila razlog, da se ni bil sposoben boriti za naslov prvaka, ampak prav omenjena nekonkurenčnost motocikla.

Pred dnevi smo sicer že pisali, da Rossi resno razmišlja o dirkaškem pokoju po koncu naslednje sezone. Kot glavni razlog je navedel konkurenčnost. Povedal je, da če se bo tudi v prihodnji sezoni sposoben boriti s hitrejšimi in mlajšimi dirkači, potem bo še vztrajal po koncu sezone 2018. Takrat mu namreč poteče pogodba z moštvom Movistar Yamaha, čeprav je pred tedni vodja moštva Lin Jarvis priznal, da je moštvo pripravljeno veteranu ponuditi novo pogodbo, pa je očitno Italijan vse blizu odločitvi, da konča z dirkanjem letos, vsaj če gre verjeti poročanju angleških medijev. Ti namreč navajajo, da stavna hiša Paddy Power ponuja izjemno nizko izplačilo na stavo, da se bo Rossi upokojil že po nedeljski dirki v Valencii in sploh ne bo do konca oddelal pogodbe z Yamaho.

Valentino Rossi je v tej sezoni zmagal na dirki za VN Nizozemske. (Foto: AP)

"Konec sezone sploh ni šel po naših željah. Na azijskih dirkah smo sicer pridobili nekaj podatkov, ki bi nam lahko koristili za zadnjo dirko v Valencii, kjer upamo na suhe razmere med dirko. Ne borimo se za naslov prvaka, zato bomo poskušali odpeljati dobro dirko in izkoristili te podatke za naslednjo sezono. Upamo tudi na dobra testiranja v torek in sredo po dirki, ko se začne delo za sezono 2018," je sicer pred dirko v Chesteju povedal Rossi in nekako nakazal, da vseeno ni kaj dosti resnice v tem, da bi se lahko upokojil že po koncu letošnje sezone. "V mojem telesu se med 22 in 34 letom ni veliko spremenilo. Mislim, da še imam nekaj časa. Razmislil bi o dirkanju v reli prvenstvu, preden bi se dokončno upokojil od motošportov," je sicer že nekaj časa nazaj dejal legendarni dirkaški doktor. Bomo videli, če so angleški mediji res tako dobro obveščeni, ko nad sezono 2017 pade zastor, in če bo Rossi res presenetil s svojo odločitvijo.