Motociklistični svet žaluje: Nicky Hayden po hudih poškodbah izgubil bitko za življenje

Nekdanji motociklistični svetovni prvak razreda motoGP, Američan Nicky Hayden, je danes izgubil bitko za življenje. Haydna je med kolesarjenjem v Italiji prejšnji teden zbil avtomobil, Američan je utrpel hude poškodbe glave in prsnega koša ter bil na intenzivni negi v bolnišnici v Ceseni, kjer je danes poškodbam podlegel.

Nicky se je rodil 11. julija 1981 očetu Earlu in mami Rose. Dirkanje mu je bilo položeno v zibelko, saj sta bila oba starša motociklistična dirkača. Družina Hayden bo vselej z zlatimi črkami zapisana v svet motociklističnega dirkanja.

Petintridesetletnega Haydna, svetovnega prvaka razreda motoGP iz leta 2006, je med treningom s kolesom blizu obale Riminija zbil avtomobil. Tam je bil zaradi dirke razreda superbike, ki je bila pred tem v Riminiju. Spletni portal BBC zdaj poroča, da je 35-letni Američan izgubil življenje. Na nesrečo so se sicer prejšnji teden hitro odzvale reševalne službe, ki so Haydna takoj odpeljale v lokalno bolnišnico, zatem pa v bolnišnico v Ceseno. "Utrpel je večkratne zlome ter zelo resno poškodbo možganov," so minuli teden sporočili iz bolnišnice Maurizio Bufalini. Nekateri mediji so poročali, da je voznik Haydna zbil namenoma in da je poleg poškodb glave utrpel tudi poškodbe prsnega koša. Na fotografijah, ki so jih objavili lokalni mediji, je videti precejšnjo škodo na vetrobranskem steklu, Haydnovo kolo pa je bilo povsem polomljeno.

Nicky Hayden nas je zapustil, star zgolj 35 let. (Foto: AP)

Karavana razreda motoGP se bo Kentucky Kida spominjala kot vselej nasmejanega in enega najbolj prijaznih dirkačev. Največji uspeh je dočakal leta 2006, ko je na zadnji dirki v Valencii ugnal Valentina Rossija in postal svetovni prvak v elitnem razredu. To je hkrati tudi zadnji naslov ameriških dirkačev. V kraljevem razredu je sicer zbral tri zmage. Leta 2015 je bil pred zadnjo dirko v Valencii sprejet tudi med motociklistične legende. Lani je sicer še dvakrat nastopil v elitnem razredu, ko je zamenjal poškodovana Danija Pedroso in Jacka Millerja. V letošnji sezoni je drugo leto nastopal v svetovnem prvenstvu serije superbike. Svojo kariero je sicer začel že pri štirih letih na mednarodnem dirkališču Paducah. Z bratoma je leta 2002 spisal zgodovino, ko so na dirki ameriškega Dirt Track prvenstva v Springfieldu, vsi trije stali na zmagovalnih stopničkah. Zmagal je seveda Nicky.

Nicky sicer prihaja iz dirkaške družine. Oče Earl, mati Rose in brata Tommy, ter Roger. Vsi so bili vsi dirkači in tekmovali v najrazličnejših prvenstvih. Tudi sestri Kathleen in Jennifer sta se na motorjih znašli, čeprav se nista odločili za dirkaški karieri. Brez priljubljenega Nickyja je ostala tudi zaročenka Jackie. S katero sta se zaročila, kot bi usoda hotela, ravno na dan usodne nesreče. 22. maj pa bo za vselej ostal v spominu vsem, ki so bili tako ali drugače povezani z dirkačem in motociklističnim dirkanjem. Dirkača s prepoznavno številko 69 so se spomnili tudi nekdanji rivali na stezi, a še večji prijatelji izven nje. Dani Pedrosa je napisal: "Vedno v mojem srcu, šampion. Počivaj v miru." "Pretresen sem ob tej novici. Nikoli te ne bomo pozabili!" pa je napisal aktualni svetovni prvak razreda motoGP Marc Marquez. "Prekrasna oseba, iskrena in resnična," je zapisal nekdanji dirkač Formule 1 Mark Webber, pridružil se mu je tudi Felipa Massa, ki je dodal "moje misli so z Nickyjevo družino." "Srce parajoče. V mojih očeh, več kot le heroj. Globoko iz srca pošiljam svoje sožalje. Počivaj v miru Kentucky Kid," je zapisal Scott Redding. "Ne morem verjeti. Najbolj sproščen in dober človek, kar sem jih poznal v karavani. Rad te imam," je dodal Aleix Espargaro.

Pred dirko v Le Mansu so bile misli celotne karavane z nekdanjim sotekmovalcem, tudi dirko so posvetili njemu, v upanju, da bo sam zmagal najpomembnejšo dirko v življenju. A žal, je imela usoda drugačne načrte.