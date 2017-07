Crutchlow prepričan v Marquezov uspeh: Poigrava se z njimi, znova bo svetovni prvak

Marc Marquez je Saškem slavil še osmič zapored. (Foto: AP)

Čeprav smo šele na polovici letošnje sezone v razredu motoGP, pa se je Cal Crutchlow že opogumil in napovedal, kdo bo svetovni prvak. Britanec, ki je v lanski sezoni slavil na Češkem in v Avstraliji, je prepričan, da bo naslov svetovnega prvaka znova ubranil Marc Marquez. Katalonec v letošnji sezoni sicer ni tako dominanten, kot naprimer leta 2014, ko je dobil prvih deset dirk sezone, a je vseeno vodilni v prvenstvu. Na vrh točkovanja se je sicer zavihtel prav na zadnji dirki pred poletnim premorom, ko je vso konkurenco še osmič zapored ugnal na nemškem Sachsenringu. Na prvi pogled je sicer devet dirk pred koncem absolutno prehitro govoriti o tem, kdo bo postal svetovni prvak. Pri vrhu so namreč razlike izjemno majhne. Vodilni Marquez (129) ima namreč zgolj pet točk prednosti pred Maverickom Vinalesom (124), še eno več pred Andreo Doviziosom (123) in deset pred devetkratnim svetovnim prvakom Valentinom Rossijem (119), daleč ni niti Dani Pedrosa (103). A to vseeno ni ustavilo Crutchlowa, ki si je po dirki na Saškem drznil napovedati, kako se bo razpletlo letošnje prvenstvo.

"On je najboljši dirkač v razredu. Dirkač, ki trenutno vodi v prvenstvu, bo na koncu tudi postal svetovni prvak," je povedal Britanec. Seveda mu je v pomoč tudi dejstvo, da je Marc tudi v lanski sezoni vodil po polovici prvenstva in se na koncu brez večjih težav že v Motegiju veselil naslova prvaka. "Marc se poigrava z njimi. Tako kot se je poigral z Maverickom med kvalifikacijami (dirkača sta imela bližnje srečanje op. p.). Preprosto ljubi to, zdi se mu smešno. Če se želiš z njimi igrati miselne igrice, ti to ne bo uspelo. On se jih igra s teboj. Dirkač, ki trenutno vodi v prvenstvu je najboljši in najmočnejši dirkač v prvenstvu. In tudi na koncu bo to, če se res ne zgodi nekaj nepredstavljivega," je še po dirki na Saškem povedal Crutchlow. Za Marqueza je bila sicer zmaga v vzhodni Nemčiji šele druga po dirki v Austinu, a več kot očitno v letošnji sezoni ne bo potrebno zbrati prav veliko točk za naslov prvaka, saj vsi dirkači delajo napake. Seveda kdo bo postal svetovni prvak za sezono 2017 bomo najkasneje izvedeli 12. novembra, ko bo na sporedu dirka za VN Valencie, a do takrat dirkače še dolga pot. In ta pot se bo po poletnem premoru začela 6. avgusta z vselej zanimivo dirko v Brnu.