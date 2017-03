Dall'Igna obrazložil težave Ducatija: Zaostajamo za konkurenco, ker ne smemo uporabljati krilc

Pri Ducatiju zaenkrat niso zadovoljni s prikazanim na testiranjih in bodo rešitve poskušali poiskati čimprej, saj se sezona začena že zelo kmalu. (Foto: Twitter)

Napetost in pričakovanja pred začetkom motociklistične sezone razreda motoGP se vse bolj dviguje. Do uvodne dirke prihajajočega svetovnega prvenstva so zgolj še slabi trije tedni. Dirkači in moštva tako iščejo še zadnje nastavitve in podrobnosti na svojih motociklih, s katerimi bi imeli prednost pred konkurenco. Pred prvo dirko pa moštva čakajo še tretja in s tem tudi zadnja uradna testiranja preden na dirkališču v Losailu prvič v sezoni ugasnejo rdeče luči in se najboljši dirkači podajo v lov za zmago. Sodeč po prvih dveh testiranjih so najbolje na novo sezono pripravljeni v moštvu Yamaha. Novinec v ekipi Maverick Vinales je bil namreč najhitrejši tako na testiranjih po koncu lanske sezone v Valencii, kot tudi na obeh letošnjih testiranjih v Sepangu in na Phillip Islandu. Z napredkom so zadovoljni tudi pri Hondi, kjer sta svetovni prvak Marc Marquez in Dani Pedrosa opravila še en dan zasebnih testiranj v Jerezu in poskušala najti čimboljše nastavitve pred zadnjim uradnim testom v Katarju. Nekoliko manj pa so zadovoljni v moštvu Ducatija. Italijani so se pred začetkom sezone okrepili s petkratnim svetovnim prvakom Jorgejem Lorenzom, vse v žeji, da v Bologno znova pripeljejo naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu. A sodeč po prvih testiranjih, se kaj lahko zgodi, da bodo na svoj drugi naslov v kraljevem razredu morali še malce počakati. Čeprav so bili na prvih testiranjih v Sepangu povsem po zaslugi Caseyja Stonerja in Andree Doviziosa med najhitrejšimi in ob boku konkurenci, pa se je vse to močno poslabšalo na testiranjih na Phillip Islandu. Šef moštva Gigi Dall'Igna je sedaj obrazložil, kje se skrivajo težave moštva, ki je v lanski sezoni prekinilo dolgoletno sušo brez zmag in slavilo na dveh velikih nagradah za svetovno motociklistično prvenstvo.

"S testiranjih na Phillip Islandu nismo zadovoljni. Prvič po lanski sezoni smo res močno občutili, kako nam primanjkujejo krilca na motociklu. Potrebno je sicer povedati, da smo uporabljali nastavitve, ki niso bile idealne za takratne razmere na dirkališču. Podatki, ki smo jih pridobili jasno nakazujejo težave, ki jih imamo na sprednjem delu motocikla in to je trenutno glavna težava, ki jo poskušamo rešiti," je povedal šef italijanskega moštva in še povedal, zakaj moštvo še ni razkrilo vseh aerodinamičnih novosti za novo sezono, saj čakajo na zadnji trenutek. "Z razvojem aerodinamike bomo med sezono omejeni na dve različici. Zato je nujno, da o njih dobro razmislimo preden jih predstavimo in zato smo si vzeli nekoliko več časa kot ostali," še doda Dall'Igna. Časa za razkritje je sicer vse manj, saj je prva dirka sezone že tik pred vrati. Morda pa bo moštvo iz Bologne nekaj svojih kart razkrilo na zadnjih testiranjih v Katarju. Ta se začnejo 10. marca in končajo 12., vso dogajanje iz Losaila pa bomo seveda spremljali tudi mi v naših informativnih oddajah in na naši spletni strani.