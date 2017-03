Davide Brivio o Vinalesovi hitrosti: Favorit za naslov nikoli ni le en ...

Davide Brivio od bivšega varovanca pričakuje velike stvari, seveda je med njimi tudi naslov svetovnega prvaka. (Foto: motoGP)

O tem, kako izvrstni so rezultati Mavericka Vinalesa pred začetkom nove sezone razreda motoGP, pričajo tudi besede šefa njegovega nekdanjega moštva Suzukija. Davide Brivio je vedel, da je lahko mladi Katalonec hiter, a da bo z Movistar Yamaho tako hiter, ni pričakoval niti prekaljeni Italijan, ki je dolga leta preživel tudi ob boku legendarnega Valentina Rossija. Vinales je bil najboljši na vseh štirih testiranjih pred novo sezono in napovedal razburljivo leto, v katerem bi lahko po prvi zmagi, ki jo je v minuli sezoni priboril Suzukiju, sledila nova slavja v njegovem novem japonskem moštvu. "Maverick me je presenetil," je v pogovoru za GPOne priznal Brivio. "Nisem dvomil v njegovo hitrost, a nisem pričakoval, da bo na vseh testiranjih prvi. Preseneča me, da se je tako hitro prilagodil Yamahi, da je bil tako hiter na različnih dirkališčih in to v različnih pogojih. Favorit za naslov nikoli ni le en. Maverick pa bo med njimi. Boril se bo za naslov, ne le v tem letu, a v desetih naslednjih. Dvoboj z Marquezom bo dvoboj na dolgi rok."

Sezona 2017 močno obeta, s tem se strinja tudi Brivio, ki bo iz garaže Suzukija spremljal razplet dogodkov tudi v taboru drugih ekip, kjer je prav tako prišlo do velikih sprememb. Sinje modrim se je priključil izkušeni Italijan Andrea Iannone. "To bo napeto leto. Če je lani zmagalo devet različnih dirkačev, bi lahko to spet uspelo osmim. Andrea bo brez dvoma tu nekje.Skupina favoritov je velika, a ne vem, kdo bo na koncu prvak. Več bo jasno sredi sezone, ko se bo le-ta razvila, bomo videli, kako bo avgusta ali septembra. Lahko pa pričakujemo izvrstno prvenstvo," dodaja Brivio, ki verjame tudi v starega znanca Rossija. "Zimo je sklenil v dvomih. Navzven se zdi, da ima nekaj tehničnih težav, ki mu preprečujejo, da bi se lahko popolnoma izražal, a skupaj z ekipo ima veliko izkušenj in podatkov, s katerimi mu bodo pomagali, da se reši težav." Brivio si je za prihajajoče tekmovalno leto zaželel, da bi Suzuki osvojil skupno četrto mesto in slavil še kakšno zmago. "Vesel bi bil, če bi bili še boljši," je pristavil Brivio, ki meni, da je Alex Rins dirkač z "velikim potencialom", pohvalil pa je tudi njegovo dojemljivost in željo po učenju.

Napetost pred začetkom prvenstva sicer že pošteno narašča. Sezona 2017 se bo začela z dirko 26. marca v puščavskem Katarju na dirkališču Losail.