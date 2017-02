Dekle, ki je bilo na pragu MotoGP, pojasnilo predčasno upokojitev: Umaknila sem se zaradi spolne zlorabe

Myersova je zaradi posledic spolne zlorabe predčasno zaključila kariero dirkačice. (Foto: AP)

Njen talent ni ostal skrit niti ekipam MotoGP – tako ji je Suzuki pri rosnih 17 letih ponudil, da odvozi pet krogov z njihovim motociklom. "Pred seboj ima dobro prihodnost," je dejal takratni šef Suzukija Paul Denning. Leta 2015 je na dirki Superbike vknjižila peto mesto. Na presenečenje vseh pa je ob koncu istega leta zaključila kariero. Zdaj je Američanka, ki bi postala ena izmed redkih žensk, ki bi dobile priložnost voziti med motociklistično elito, pojasnila zakaj.

V zvezni državi New Jersey je utrpela padec in si poškodovala koleno in ramo, zato je v enem izmed tamkajšnjih hotelov najela fizioterapevta v Filadelfiji, kjer se je takrat nahajala skupaj z mamo. "Začel se je dotikati mojih genitalij preko mojih hlač in stiskati mojo zadnjico. Bila sem šokirala. Bil je precej večji od mene. Bilo je grozljivo," je za Philadelphia Magazine povedala Myersova. Ta je nadaljevala: "Vložila sem pritožbo v hotelu, a vse kar sem dobila z njihove strani, je bilo skopo opravičilo in povabilo na kosilo, da skompenziramo slabo izkušnjo. Kasneje sem želela iti na policijo, a nisem si želela iti skozi vse to. Želela sem si zgolj nadaljevati in pozabiti na vse skupaj."

Posledice so za Myersovo prišle kasneje, ko se je začela psihološka kalvarija. "Pred tem sem bila zelo vesela oseba. Rada sem zahajala ven in nikoli nisem imela težav, po tem pa sem se spremenila – postala sem prestrašena, nisem se več prepoznala. Imela sem napade anksioznosti, kar se ni skladalo z mojim karakterjem. Šlo je celo tako daleč, da nisem želela več voziti motorja," je pojasnila. Zdaj si ob deljenju svoje zgodbe želi, da bi lahko na novo zaživela, ob tem pa upa, da bo to zgled tako za moške kot za ženske. "Upam, da jim bo to pomagalo in jih prepričalo, da v podobnih okoliščinah poiščejo ustrezno pomoč, s katero se lahko spopadejo s travmo spolne zlorabe," je zaključila Američanka in pozvala: "Prosim, ne bodite tiho."