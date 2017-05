Dirka v Doningtonu v znamenju Haydna: 'Vsi smo želeli biti kot Nicky'

Motociklistični šport je v začetku tedna ostal brez enega velikana. Po nesreči s kolesom je zaradi hudih poškodb glave in hrbtenice bitko za življenje izgubil popularni Nicky Hayden. Američan se je v zgodovino motociklizma vpisal leta 2006, ko je postal svetovni prvak razreda motoGP. A v srca ljubiteljev motociklističnih dirk se je zapisal predvsem zaradi svojega karakterja. Kentucky Kid je bil namreč vselej nasmejan in dobre volje, ter bil prava popestritev dirkaške karavane. Leta 2015 je sicer zaključil z dirkanjem v razredu motoGP in se preselil v svetovnem prvenstvo serije Superbike. Leta 2015 so ga po dirki v Valencii tudi sprejeli med legende razreda motoGP, kar je velika čast za vsakega dirkača.

Nickyju pa so sedaj tudi poklonili dirkači, s katerimi je tekmoval v svetovnem prvenstvu razreda Superbike. Ti so trenutno zbrani na dirkališču Donington Park, kjer bo na sporedu šesta dirka letošnje sezone. Moštvo Honda, za katero je tekmoval Američan, je v spomin na Nickyja, na ogled postavilo njegov motocikel in bo tam celoten dirkaški vikend. "Nicky bi si želel, da se ga spomnimo na dirki, to je ljubil. Ob zvoku glasnih motociklov in ob vonju bencina in zažganih gumah." Preminulemu kolegu pa so se poklonili tudi ostali dirkači, ki so si motocikle polepili z njegovo prepoznavno dirkaško številko 69. "Nicky je tako ali drugače vplival na življenja ostalih. Vselej na pozitiven način. Bil je izjemno prijazen fant in zelo priljubljen v karavani. Veliko sva se družila v zadnjem letu in spisala nekaj neverjetnih zgodb. Bil je vesel, a vselej zelo predan svojem delu. Dekleta so želela biti z njim, dirkači pa smo želeli biti kot on," je nekdanjega rivala na stezi opisal aktualni svetovni prvak v prvenstvu Superbike Jonathan Rea.