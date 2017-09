Rossi se vrača! Dirkaški doktor dobil zeleno luč zdravniške službe za nastop v Aragonu

Valentino Rossi bo tri tedne po hudi poškodbi že nastopil na dirki.

Valentino Rossi je točno 18 dni po hudi poškodbi na treningu pred VN Italije v Misanu že sedel na motocikel Yamaha R1, toda kljub temu pred dnevi še ni kazalo, da se bo 38-letni Italijan uspel "sestaviti" po tako neprijetni poškodbi že za prihajajočo dirko v Aragonu. A kot trdi vselej dobro obveščeni rožnati časnik Gazzetta Dello Sport se bo Rossi odpravil v Španijo in tudi nastopil na nedeljski dirki. "Torej bo točno 24 dni od te njegove zares hude poškodbe desne noge nastopil na dirki. Nekaj, kar se je še pred kakšnim dnevom, zdelo povsem nemogoče," poroča rožnati milanski športni časnik in dodaja, da je Rossi zaenkrat prejel zeleno luč svoje zdravniške službe, končno besedo pa bo vendarle imel uradni zdravniški "team" na dirki v Aragonu.



Spomnimo, pred slabimi tremi tedni je kot strela z jasnega odjeknila novica o hudi poškodbi legendarnega dirkača, ki je na treningu z motorjem enduro utrpel dvojni zlom noge. V trenutku so se pojavila ugibanja o predčasnem koncu sezone, nekateri pa so celo pomislili, da bi se morda dirkaški doktor lahko odločil celo za konec kariere, na kar pa mnogi poznavalci motociklističnega športa preprosto niso želeli niti pomisliti. Neuničljivi Rossi je vse govorice že drugi dan po operativnem posegu v Anconi zatrl v kali, rekoč, da se bo na steze vrnil še močnejši. In očitno je imel še kako prav, saj resno računa nastop na prihajajoči nedeljski dirki.