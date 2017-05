Dobrih voženj Zarcoja ni spregledal niti aktualni prvak Marquez: Spominja me name, ko sem prišel v razred motoGP

Zarco navdušuje v krstni sezoni med elito. Trenutno je najboljši dirkač na poltovarniškem motociklu. (Foto: AP)

"Zarco je navdušil že v Katarju,'' je za spletni portal crash.net dejal Marc Marquez. "Na zadnji dirki v Jerezu sem se boril z njim dva ali tri kroge, ker moja zadnja guma še ni bila dovolj dobra, on pa je vozil zelo dobro," je francoskega dirkača, sicer dvakratnega prvaka razreda moto2, hvalil aktualni svetovni prvak razreda motoGP. Zarco je prav v Jerezu osvojil svoj najboljši rezultat med elito, dirko na jugu Španije je zaključil na četrtem mestu. "Spominja me malce name, ko sem prišel v razred motoGP. Je zelo agresiven, vozi na meji možnega, na meji padca ... toda na koncu se iz tega učiš. Če se želi učiti, mora biti takšen, kot je, mora pritiskati od samega začetka in priti čim dlje, kolikor lahko," je še poudarilo prvo ime Honde in dodalo: "Mislim, da je na pravi poti. V Jerezu je bil prvovurščeni Yamahin dirkač, tako da to ni slabo."



Lepe besede o novincu v razredu motoGP je našel tudi svetovni prvak izpred dveh let Jorge Lorenzo. "Všeč mi je Johannov odnos, saj razmišlja le o dirkanju, veliko trenira in je na motorju je zelo odločen. Dvakratni naslov prvaka v razredu moto2 je osvojil zato, ker je zelo dober dirkač. Razumljivo ti kot novincu Yamaha da veliko samozavesti, saj je z njo lahko dirkati, toda zagotovo je zelo hiter," je razložil Majorčan. Ta je sicer malce skeptičen glede Francozove brezkompromisnosti v dvobojih z ostalimi dirkači. "Je zelo odločen dirkač, včasih celo preveč, še posebej ko se bori z drugimi. Mora biti malce bolj previden, saj so motorji v razredu motoGP večji kot v razredu moto2. Toda z izjemo tega, mi je njegov odnos všeč. Je zelo, zelo dober dirkač," je za crash.net zaključil Lorenzo.



Kljub padcu na prvi dirki v Katarju, kjer je bil ob zdrsu celo v prepričljivem vodstvu, je Zarco najboljši 'poltovarniški' dirkač na šestem mestu skupnega seštevka razreda motoGP. Za vodilnim Valentinom Rossijem ima 27 točk zaostanka.