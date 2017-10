Dovizioso se v Maleziji izogiba pritisku: To je morda najboljša sezona Marqueza, naš motocikel pa ni najboljši

S prenosi na VOYO začnemo v petek ob 7.10, ko je na sporedu drugi prosti trening vseh razredov. Sobotne kvalifikacije in nedeljsko dirko boste seveda lahko spremljali tudi na Kanalu A.

Andrea Dovizioso se ne predaja. Po najboljši sezoni v elitnem razredu motoGP je italijanski dirkač ekipe Ducati odločen, da Marcu Marquezu po manjšem polomu na Phillip Islandu čimbolj oteži pot do novega naslova svetovnega prvaka. 33 točk zaostanka je seveda velik zalogaj, sploh zato, ker jih je v igri le še 50, a Dovizioso je tudi po mnenju Marqueza tokrat v vlogi favorita. "Moramo razmišljati o tem, da nam še vedno lahko uspe. Dokler obstaja matematična možnost, bom poskušal do konca," je za dnevnik AS dejal Dovizioso. "Poleg tega smo v tem prvenstvu videli, da se lahko reči spremenijo na vsaki dirki. Veliko ljudi slišim, ki govorijo, da smo hitri na tem dirkališču, a ti ljudje pozabljajo, da tu po suhem nismo bili hitri. Pozimi pa smo res bili, a testiranja so znak le za začetek sezone, a pričakujem, da bomo tudi tokrat hitri, tako kot je bilo na bolj ali manj vseh dirkališčih, razen na Phillip Islandu. Morali bomo videti, kakšen je asfalt, ker so ga malce spremenili in videli bomo, na kakšne pogoje bomo naleteli."

Marquez (desno) in Dovizioso med druženjem z mediji v Avstraliji. (Foto: motoGP)

Dovizioso pravi, da ni v ničemer spreminjal priprave na tokratno dirko, v katero vstopa "sproščen in zadovoljen". Obenem dodaja, da je za Marquezom morda celo najboljša sezona v karieri. "Ničesar ne morem izgubiti, dal bom svoj maksimum. Prvenstvo je še odprto in že v Avstraliji se je videlo, da se lahko za zmago in stopničke bori veliko dirkačev. Sem realist in vem, da bo težko, a ni nemogoče, vse se lahko še zgodi in poskusili bomo. Če je to najboljši Marquez? Morda, čeprav ne vem. Rad bi rekel, da je, ker je edini, ki je bil s hondo vedno spredaj. Rešuje svoje težave in ostaja v ospredju, edini je s hondo, ki to počne. Gotovo gre za eno njegovih najboljših sezon ali celo najboljšo," je še povedal Dovizioso, ki je s sodelavci predelal dogodke iz Avstralije. Glavni zaključek je, da ekipa Ducatija motociklu enostavno ni zagotovila dovolj hitrosti, Italijan pa ne pozablja na Mavericka Vinalesa (Movistar Yamaha), ki bi mu lahko na koncu sezone odvzel tudi drugo mesto.

"Jasno je, da je potrebno biti pozoren tudi na Mavericka. Na koncu smo lahko prvaki ali pa celo tretji," je še povedal Dovizioso, ki so ga nasmejali rezultati s spletne strani Moto.it, kjer so privrženci motociklizma motocikel ekipe Ducati izglasovali za najboljšega v sezoni, kar pa po mnenju italijanskega asa ni niti slučajno res. "Letos smo bili tako dobri, da smo malce spremenili dojemanje ljudi," je sklenil Dovizioso. "Navadili so se, da nas gledajo v ospredju in da se borimo za naslov, a resnično je potrebno razumeti, zakaj smo tako močni in kaj se je zgodilo. Videl sem glasovanje na spletni strani Moto.it, kjer je 67 odstotkov ljudi glasovalo, da je ducati najbolj konkurenčen, sledili sta hondi in yamahi. Res je, da tisti, ki glasujejo, niso strokovnjaki, in da ne živijo v našem paddocku, torej imajo manj informacij, sem pa vesel, da sem med navijače prenesel te občutke. Uspelo nam je, da je zdaj ducati videti bolje od ostalih, kar sicer ni res, a sem vesel, da tako izpade."