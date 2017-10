Dovizioso o sanjski sezoni: Ni toliko napredoval Ducati, kot sem napredoval jaz

Andrea Dovizioso štiri dirke pred koncem še upa na krstni naslov svetovnega prvaka. (Foto: AP)

Andrea Dovizioso je zagotovo najlepše presenečenje letošnje sezone v svetovnem motociklističnem prvenstvu razreda motoGP. Italijan letos že deseto zaporedno sezono nastopa med motociklistično elito. Do letošnjega leta pa pretiranih uspehov ni imel, saj je slavil zgolj na dveh dirkah, in sicer leta 2009 v Donington Parku in lani v Sepangu. V letošnji sezoni pa se je vse skupaj spremenilo in 'DesmoDovi' je še vedno zelo blizu, da prvič po Caseyju Stonerju in letu 2007, Ducatiju privozi nov, sicer šele drugi naslov svetovnega prvaka. Doviziosov vzpon v letošnji sezoni se je začel z dirko v domačem Mugellu, kjer je drugič v karieri slavil z Ducatijem. Mnogi so bili prepričani, da je to zgolj presenečenje in uspeha ne bo uspel ponoviti. A že naslednji dirkaški konec tedna je v Kataloniji znova stal na najvišji stopnički. Sledile so tri dirke brez uspeha, nato pa znova dve zaporedni zmagi v Spielbergu in v Silverstonu. Štiri zmage in še dve uvrstitvi na stopničke so Dovija izstrelile med glavne kandidate za naslov prvaka med motociklistično elito. Italijan trenutno v bitki za naslov prvaka za aktualnim prvakom Marcom Marquezom zaostaja 16 točk. Zaveda se, da bo težko, a na naporno azijsko turnejo vseeno odhaja z upanjem, da prvič v karieri postane svetovni prvak. "Moram vam priznati, da do zmage v Mugellu, v moštvu nismo bili prepričani, da se lahko borimo za naslov prvaka. Čeprav se sam ne vidiš v bitki za naslov, pa vseeno poskušaš zmagati vsako dirko. V Mugello smo prispeli v slabem stanju, kar se tiče psihološkega vidika. Ko pa se ti na koncu vse izide, pa moraš biti pripravljen, da se lahko boriš za zmago. In točno to smo storili mi," je v pogovoru za motorsport.com povedal priljubljeni Dovizioso.

Dovizioso je letos zmagal na štirih dirkah, le Marc Marquez je zmagal večkrat (5). (Foto: AP)

Dirkač tovarniškega Ducatija je tudi priznal, da je zadnji dve sezoni veliko časa posvetil psihološki pripravi na dirkanje in ne zgolj fizični pripravi. Prepričan je, da mu je to pomagalo, da je postal boljši dirkač in teko je postal konkurenčen tudi najboljšim v športi. "Motocikel se praktični ni nič spremenil. Jaz sem tisti, ki dela razliko, predvsem pri načrtovanju. Te malenkosti lahko naredijo veliko razliko med dirko. Dirkam še vedno tako, kot sem vedno. Spremenil sem pristop, kako se lotim posameznega dirkaškega konca tedna. Sedaj bolje razumem nekatere malenkosti, ki lahko vplivajo na razplet. Če se vam zdi moja sezona presenetljivo dobra, je to zato, ker so bili vsi prepričani, da nisem na enakem nivoju, kot ostali dirkači. Sedaj sem opravil spremembe in sem konkurenčen najboljšim. Do letošnje sezone si nisem mislil, da se bom lahko boril za naslov prvaka, toda moram vam priznati, da se tudi sam nisem videl v takšni luči, v kateri me sedaj vidijo ostalo," je zelo podrobno spremembe v življenju opisal 31-letni Andrea. Prepričan je tudi, da ima letos Ducati možnosti za naslov, ker so imeli konkurentje med sezono kar nekaj vzponov in padcev. "Konkurenca je imela med sezono nekaj težav in tudi zaradi tega se borimo za naslov prvaka. Smo napredovali, toda tudi ostali so imeli večje težave kot običajno," je zaključil Dovizioso. V bitki za naslov prvaka ga sicer čaka izjemno težka naloga. Marquez krone zagotovo ne bo želel predati. Za nameček pa so se azijske dirke v preteklosti že izkazale za zahtevne za Italijana, čeprav je lani slavil v Maleziji, Marquez pa je padel. A razlika je ta, da je Marc že bil prvak in je vozil veliko bolj sproščeno. Kdo bo torej bolje prenesel pritisk? Prepričajte se sami. Ta konec tedna je namreč na sporedu dirka za VN Japonske. S prenosi iz Motegija pa bomo v soboto in nedeljo skrbeli za vas na Kanalu A in VOYO.