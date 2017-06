Dovizioso še sam presenečen nad drugo zaporedno zmago: Nisem pričakoval, da bom konkurenčen, a sem kar zmagal

Potem ko je v razredu moto3 slavil Joan Mir in v razredu moto2 Alex Marquez, je bilo na dirkališču v Barceloni vse pripravljeno, da bo tudi po dirki razreda motoGP glasno zadonela španska himna. A Andrea Dovizioso je imel drugačne načrte. Dirkač Ducatija je pred dirko dejal, da mu je zmaga v Mugellu dala dodatno energijo, a ni bil prepričan, da je lahko konkurenčen tudi v Kataloniji. Takoj po dirki se je moral 31-letni Italijan močno ugrizniti v jezik. V vročih pogojih je z izjemno predstavo premagal domača matadorja Marca Marqueza in Danija Pedroso, ter Ducatiju privozil drugo zmago v sezoni, sebi pa četrto v kraljevem razredu motociklizma. S tretjo zmago na Ducatiju (prvo je dosegel lani v Maleziji op. p.), se je priljubljeni DesmoDovi tudi vmešal v bitko za naslov svetovnega prvaka. Za vodilnim Maverickom Vinalesom, ki je v Barceloni končal šele na desetem mestu, ima zgolj sedem točk zaostanka. Italijan je zbral 104 točke, Maverick pa 111.

Andrea Dovizioso je še drugič zapored svoje mehanike zalil z zmagovalno penino. (Foto: AP)

"Pred dirko smo se zavedali, da je oprijem zelo slab in da je obraba zadnje gume zelo visoka in kritična. Zato smo se odločili, da se ne bom osredotočili zgolj na hitrost. Ko se je dirka začela, nihče ni imel hitrega ritma, saj smo vsi pazili na gume. Sam sem prehitel nekaj dirkačev in bil kar naenkrat za Danijem (Pedroso op. p.). On je dobro varčeval z zadnjo gumo, a tudi meni je to uspelo, za nameček, pa sem v dobrem stanju ohranil tudi sprednjo. Nisem vedel, kaj se dogaja zadaj in ali ima kdo hitrejši ritem od nas, saj smo mi vozili zelo počasi. Deset krogov pred koncem sem skušal iti na polno, a sem ugotovil, da imam povsem uničene gume. Ampak tudi ostali so imeli enak problem. Čudno je, saj še nikoli nisem zmagal dirke, da ne bi vozil s polno močjo," je odkrito po dirki priznal Dovizioso, ki je poskrbel, da Španci niso slavili v vseh treh razredih na domači dirki, kot so to pred tednom dni storili Italijani v Mugellu. Dovi je sicer priznal, da po drugi zmagi ne razmišlja o naslovu prvaka, saj je letošnja sezona znova zelo nepredvidljiva, predvsem zaradi Michelinovih pnevmatik. "Nihče ne more napovedati prihodnosti, še posebej v letošnji sezoni. Vsak konec tedna je zgodba drugačna. Sam nisem osredotočen na prvenstvo, ampak sem zelo osredotočen na razvoj motocikla. Ta konec tedna je bil čuden za vse dirkače, nam je pač to uspelo izkoristiti na najboljši možen način. Nisem pričakoval, da bom sploh konkurenčen, a sem kar zmagal. Dobro poznam pozitivne in negativne lastnosti motocikla in na vsaki dirki iz njega poskušam izvleči maksimum. Sem realen, ne vem, če se lahko borimo za naslov prvaka, še vedno nam manjka nekaj malenkosti," je še povedal Dovizioso, ki bo na naslednjo dirko, ki bo na sporedu 25. junija v Nizozemskem Assnu, prišel zgolj s sedmimi točkami zaostanka za vodilnim v prvenstvu.

Kljub temu, da sam ne želi razmišljati o naslov prvaka, pa sta nasmejanega Italijana v bitki za naslov prvaka podprla oba Katalonca, ki sta domačo preizkušnjo končala na odru za zmagovalce. Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je z drugim mestom popravil vtis iz zadnjih dveh dirk v Le Mansu in Mugellu, kjer je vknjižil eno točkovno ničlo in eno šesto mesto. Katalonec je dejal, da je vesel za Dovija, a ne ve, kako bo konkurenčen na naslednjih dveh dirkah v Assnu in na Sachsenringu. "Je drugi v prvenstvu in način, kako je dosegel zmagi v Mugellu in tukaj, je dokaz, da je zelo hiter. Bo pa zanimivo videti, kako se bo njegov Ducati odnesel v Assnu in Sachsenringu, ki sta povsem drugačni dirkališči. Že zdaj pa vemo, da bo izjemno hiter v Avstriji in v Brnu," je o možnostih Doviziosa v svetovnem prvenstvu po dirki v Montmelu povedal Marquez. "Dovi je zelo izkušen dirkač. Zelo dobro se pelje. Dobro pozna svoj motocikel in se je sposoben prilagoditi glede na lastnosti Ducatija. Vselej je bil konstanten in sedaj ko je zmagal dve dirki, je zagotovo kandidat za naslov prvaka," pa je o nekdanjem moštvenem kolegu spregovoril Dani Pedrosa, ki je na domači dirki osvojil še četrte stopničke v letošnji sezoni (ena zmaga in tri tretja mesta op. p.). Če se bo Dovi res sposoben boriti za naslov prvaka pa bomo seveda videli na naslednjih dirkah, do konca sezone jih je še enajst. Z drugimi besedami, dirkači niso še niti na polovici letošnjega prvenstva. Ducati se lahko v svoji zgodovini sicer pohvali z enim naslovom svetovnega prvaka, tega jim je leta 2007 privozil, sedaj upokojeni Casey Stoner.

Marquez in Pedrosa sta prepričana, da se lahko Dovi bori za naslov svetovnega prvaka. (Foto: AP)