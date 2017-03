Ducatijeve aerodinamične rešitve spet tarča razprav, Lorenzo se spominja težav Rossija

Jorge Lorenzo je prepričan, da je Ducati na pravi poti, da bo v prihajajoči konkurenčen Yamahi in Hondi. (Foto: motoGP)

Ducati se je pred dirko v Katarju, ki jo bomo naslednji konec tedna prenašali na Kanalu A in VOYO, predstavil z izjemno uspešno aerodinamično rešitvijo. Agresivno oblikovan sprednji del rdeče-belega motocikla se je hitro znašel pod drobnogledom, šef Aprilie Romano Albesiano pa zdaj pravi, da bi od Bolognčanov zdaj tekmeci lahko zahtevali določene spremembe. "Zdaj vemo, da lahko pridemo do te točke, morda še dlje. Pravila smo si razlagali najpravičneje, najbolj striktno, ko gre za norme in duh dirkanja," je za Crash.net dejal Albesiano. "V tem duhu bi morali imeti standarden sprednji del, mi smo znotraj tega standardnega sprednjega dela naredili nekaj sprememb za boljšo aerodinamiko, tako kot so to storili pri Yamahi in Hondi." Četudi se z drugačno razlago pravil, ko gre za Ducati, Albesiano ne strinja, vseeno spoštuje odločitev tehničnega direktorja motoGP Dannyja Aldridga. Vodstvo tekmovanja je sicer za to sezono prepovedalo krilca, v katera je največ vlagal prav Ducati, kjer še dandanes menijo, da je šlo zgolj za udarce pod pasom s strani tekmecev. "Ducati je storil nekaj, kar je precej oddaljeno od našega razumevanja pravil," je glede najnovejšega kamna spotike v karavani še povedal Albesiano. "Normo je sicer izjemno težko točno določiti, a pravila pravijo, da na koncu odloča tehnični direktor prvenstva. Mi smo poskusili narediti nekaj zelo, zelo, zelo podobnega običajnemu sprednjemu delu, aerodinamične rešitve pa smo izvajali v notranjosti. Če primerjate naš sprednji del z Ducatijevim, lahko vidite, da si je Ducati pravila razlagal veliko radikalnejše."

Pritisk nad Ducatijem se je še povišal zaradi vzpodbudnih rezultatov Andree Doviziosa, za katerim novinec in nekdanji svetovni prvak Jorge Lorenzo zaenkrat še precej zaostaja. A Španec se ne predaja in v bolonjski garaži dokazuje, zakaj velja za enega najmarljivejših dirkačev. Desmosedicija očitno še ne pozna do potankosti in priznava, da bi lahko vsaj na prvih dirkah gledal v hrbet Doviziosu. "Najbrž je Dovizioso res hitrejši od mene, do sedaj je bil na vseh testiranjih pred mano. Potrudil se bom, da temu ne bo tako, a on bo poskušal storiti enako," je Lorenza citiral Motosport. "Logično je tako, kljub temu, da je Ducati veliko vložil v moj prihod in da sem petkratni svetovni prvak. Doviziosove izkušnje na tem motociklu štejejo veliko", je še povedal Majorčan, ki se je malce razgovoril tudi o razlogih, zaradi katerih se najbrž še ne bo vključil v boj za najvišja mesta. Razen Caseyja Stonerja, ki je Ducatiju priboril zadnji in hkrati edini naslov svetovnega prvaka, so imeli z bolonjskim enosedom po podatkih Lorenza prav vsi težave, ni pozabil opozoriti, da je v tej skupini dirkačev tudi njegov nekdanji moštveni kolega Valentino Rossi. "Zelo težko je razumeti ta motocikel. Razen Stonerja so vsi, ki so prišli sem, imeli težave. Nekateri, denimo (Nicky) Hayden, so se s tem znali spopasti. Drugim, denimo (Marcu) Melandriju ali Rossiju to ni uspelo. Yamaha je ravno nasprotna: lažje je obvladati M1 kot motocikel razreda moto2 ali kakšnega 250. Več je namreč elektronike, bolj je mehek in precej nemiren. Trudimo se, da bom z Ducatijem na koncu hitrejši kot z Yamaho," pred prvo dirko sezone dodaja Lorenzo.