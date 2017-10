VIDEO: Dovizioso diha za ovratnik Marquezu, ki pravi: Borim se za ta naslov, kot da še ne bi osvojil nobenega

Marc Marquez se je razveselil drugega mesta na prvih prostih treningih pred VN Avstralije z vsega petimi tisočinkami zaostanka za najboljšim dosežkom Aleixa Espargaroja, ki je ekipi Aprilie privozil zgodovinski dosežek. Italijansko moštvo namreč še nikoli ni slavilo najboljšega časa kakšnega svojega člana na velikih nagradah, toda Espargaro je v petek dobil katalonski dvoboj z Marquezom, za katerim se je zvrstil njegov prvi tekmec za naslov prvaka, Italijan Andrea Dovizioso (Ducati), ki ni zaostajal za niti stotinko. "Govorili so, da bo Doviziosu težko tukaj, ker naj steza ne bi ugajala Ducatiju ... Že včeraj sem rekel, da ko si v igri za naslov, ti gre dobro na vseh dirkališčih," je dnevnik AS citiral Marqueza po koncu drugega prostega treninga. "To se mi je že dogajalo v preteklosti, zaradi pritiska, pod katerim si, vedno izvlečeš sto odstotkov. Danes se je to videlo, od začetka smo šli 'na polno' in to je lepo videti. Popoldne sem se počutil veliko udobneje, imel sem izvrsten ritem in bomo videli, če nam bo uspelo ohraniti tovrstno miselnost," je nadaljeval Marquez, ki pravi, da bo njegov cilj za nedeljsko dirko osvojiti boljše mesto kot Dovizioso. "Aleixu je uspel izjemen hiter krog, a bomo videli, če bo v tem ritmu nadaljeval tudi na dirki, ker je takrat krogov veliko in moraš znati nadzirati obrabo gum, moraš iskati drugačne linije. Pritisk je enak. Borim se za ta naslov, kot da še ne bi osvojil nobenega. Vsako leto je drugače, vsako leto je novo in če ti uspe osvojiti še enega, je to še en več za v vitrino. Za 'Dovija' je to prvič, ko se bori za naslov v motoGP, a če bo ohranil to raven bo imel v prihodnje še več priložnosti," je sklenil Marquez.

Marquez v garaži Repsol Honde med drugim prostim treningom. (Foto: AP)

Dovizioso je petkove dogodke ocenil pozitivno, a obenem priznal, da s tako dobrim Marquezom tudi tovrstna predstava ne bo dovolj, da bi še bolj zakuhal boj za naslov. "Šlo mi je celo bolje od pričakovanj. Pričakoval sem, da bom hiter in zadovoljen sem z razpletom dogodkov," je bil zadovoljen Dovizioso. "Dobre občutke sem imel vse od jutra, to samo še potrjuje dober 'feeling', ki ga imam z motociklom. A to ne bo dovolj za to, da bi premagal Marca, saj je tako hiter kot smo tudi pričakovali. Dela na gumah za dirko. Nismo daleč in dobro delamo, zadovoljen sem z začetkom velike nagrade," je nadaljeval izkušeni Italijan, ki še nikoli v karieri ni bil tako blizu boju za naslov. Za vodilnim Marquezom v skupnem seštevku trenutno zaostaja za enajsto točk in čaka ga dirka, ki mu, vsaj na papirju, ne ugaja. "Gre za posebno dirkališče. To, da sem blizu Marcu, je zelo pozitivno in potrjuje naš potencial, toda vidim, da dobro dirka in misli na dirko. Bomo videli, kakšni pogoji bodo jutri," je dodal Dovizioso. "Gotovo je bolje, da se boriva le z Marquezom, lažje je namreč sestaviti strategijo in odvisen si le od svoje hitrosti. Želim nadoknaditi čimveč točkovnega zaostanka, a moram biti realist ... Marquez je na Phillip Islandu vedno med najhitrejšimi."

Dan je vseeno pripadel Espargaroju, ki je Aprilii privozil premierno "zmago" na prostih treningih v elitnem razredu. "Že na Japonskem sem bil zelo blizu v dežju, tam pa sem rekel, da bi lahko bil drugi, blizu pa da bi bil lahko tudi po suhem. Za Aprilio se mi zdi, da je ta dosežek celo pomembnejši kot zame osebno, a smo ekipa in res moram priznati, da tu dirkam z velikim navdušenjem," je svoje sodelavce pohvalil 28-letni Katalonec. "Veliko delam, toliko v življenju na enem projektu še nisem, ne le na ravni telesne, temveč tudi na ravni psihične priprave v vseh pogledih. Ta projekt me zelo navdušuje in dajem vse od sebe. Aprilia ni Suzuki, ni, a s tem, kar imamo, zelo veliko delamo in bolj ali manj vse, česar si želim, tudi dobim. Ključ uspeha je, da vsi skupaj delamo v isti smeri," dodaja Espargaro, ki ne skriva želje, da si želi sezono zaključiti s prebojem na stopničke. "Ne belim si glave s skupnim seštevkom in tem, če nam bo v kvalifikacijah uspelo v prvo vrsto. Všeč bi mi bilo, če bi leto zaključil s stopničkami. To bo zelo težko, a zelo bi mi bilo všeč, če bi malce izboljšali motocikel in tako bi bili blizu, v Maleziji bomo predstavili naš zadnji motocikel, ki se zdi, da bo konkurenčnejši. Veliko upov polagajo vanj in to je dirkališče, na katerem sem hiter, gre za dirkališče, na katerem se lahko z dobrim motociklom prebijemo naprej in iz rokava bomo potegnili še zadnjega asa. Glede na to, da so do konca le še tri dirke, bom poskusil."