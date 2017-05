Ezpeleta želi zadržati Rossija tudi po upokojitvi: 'Če si želi ekipo v motoGP, jo bo dobil'

Rossi je že dolga leta alfa in omega dirkanja na dveh kolesih. (Foto: AP)

Carmelo Ezpeleta je pred prihajajočo dirko za VN Španije v Jerezu de la Fronteri razveselil tabor VR46 Racinga. Ekipa devetkratnega prvaka Valentina Rossija nastopa v razredih moto2 in moto3, medtem ko legendarni Doktor še naprej kljubuje letom in je kot član Movistar Yamahe v motoGP trenutno vodilni dirkač sezone. Rossija želijo v motociklistični karavani zadržati tudi po upokojitvi, 38-letni Italijan sicer že več let dela s podmladkom na akademiji VR46 Riders, od koder nato s pomočjo glavnega pokrovitelja Sky dirkači dobivajo priložnost v šibkejših razredih. Rossiju se pogodba z Movistar Yamaho izteče ob koncu naslednje sezone, a lahko se zgodi, da bi jo podaljšal, seveda v primeru, da bo ostal konkurenčen. S tem na prvih dirkah nove sezone v Katarju, Argentini in Združenih državah Amerike ni imel težav, Ezpeleta pa je potrdil, da bo imelo Rossijevo moštvo v bodoče zagotovljeno mesto v karavani. Španec je prepričan, da temu ne bi nasprotoval nihče.

"Želimo si, da bi Valentino ostal aktiven člen prvenstva. Bo imel ekipo? Če si želi, da," je Motorsport.com citiral vplivnega Ezpeleto. "Ne bomo zagotovili nobenih dodatnih licenc v motoGP, razen v primeru, da nas bo prosil Valentino. Če si želi ekipo v motoGP, jo bo dobil. Prepričan sem, da če bi vprašali ostale ekipe, potem bi si vse želeli, da bi mu ponudili to možnost. Edina stvar, ki bi se morala zgoditi, je ta, da bi si on tega želel. Situacija je takšna kot je njegova trenutna dirkaška: zakaj še naprej dirka? Ker mu je všeč in se ima dobro."