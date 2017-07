Folger po junaški predstavi na domačih tleh: Verjel sem, da lahko premagam Marca, a izdala me je guma

Po dirki je Nemec Jonas Folger, sicer domačin na Sachsenringu, priznal, da je bil presenečen nad hitrostjo, ki sta jo skupaj z zmagovalcem Marcom Marquezom imela na deveti postaji svetovnega prvenstva: "Nisem mogel verjeti, da se nama je uspelo oddaljiti od preostalih dirkačev. Mislil sem, da bo Dani Pedrosa ostal blizu. Skušal sem varčevati z gumami, bil sem za Marquezom, ko sem v prvem ovinku naredil veliko napako." In res jo je, bil je prepozen na zaviranju, kar je aktualni svetovni prvak na hondi znal izkoristiti in si hitro privozil sekundo prednosti ter na koncu še osmič zapored zmagal na Sachsenringu. "Izgubil sem nekaj časa, skušal sem to nadoknaditi in skuril gumo," je dogajanje v sklepni fazi dirke opisal Nemec slovenskih korenin (njegova babica namreč izhaja iz Slovenije). "Ni mi uspelo dosegati časov, ki ju je Marquez postavil v zadnjih dveh krogih, pa vendarle sem resnično verjel, da ga lahko premagam danes. Imel sem dober ritem, toda guma me je dva kroga pred koncem izdala," je še pojasnil Folger, ki so ga ob prehitevanjih v uvodnih krogih glasno pozdravili nemški navijači. Folger je v devetem poskusu na dirki v razredu motoGP stopil na zmagovalni oder. In to na kakšen način: s poltovarniško yamaho je zasenčil tovarniška dirkača Mavericka Vinalesa in Valentina Rossija, prav tako pa je daleč za seboj pustil Johanna Zarcoja, ki je sicer v dosedanjem delu prvenstva kazal boljše vožnje kot Folger. Nemec ima zdaj na sedmem mestu za moštvenim kolegom Zarcojem 13 točk prednosti, za vodilnim Marquezom, ki ima na računu 129 točk, pa 58 zaostanka.