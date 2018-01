FOTO in VIDEO: Ducati predstavil zver za sezono 2018: 'Dodali smo nekaj konjskih moči'

Na koledarju sezone motoGP 2018 je 19 dirk, prva pa je 18. marca v Katarju. Kot ste že vajeni boste vse potrebne informacije in še več o karavani motoGP dobili na 24ur.com, Pop Tv, Kanalu A in VOYO.

"Ni bilo lahko zame, to je zagotovo. To je bilo moje prvo leto. Kar je pozitivnega v prvi sezoni, je to, da sem doživljal konstanto rast tekom sezone. Imeli smo boljše in boljše rezultate,’’ je na predstavitvi novega motorja povedal Jorge Lorenzo, ki se je pred sezono 2017 k Ducatiju preselil iz ekipe Yamaha.

Pred novo sezono Majorčan ostaja optimističen. "Mislim, da sta tako motor kot ekipa pripravljeni na zmago, tako da je moj cilj napredovati, dati vse od sebe in ponuditi najboljšo izvedbo Jorgeja Lorenza do sedaj," je še pristavil Lorenzo. "Prepričan sem, da se bo zgodilo. Zabavno bo," je še sporočil navijačem.

Andrea Dovizioso, ki se je v pretekli sezoni do zadnjega boril celo za naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP, pa je nov motor ocenil takole: "Vsak desmosedici motoGP motor je lep, toda ta je še boljši, ker mislim, da je siva barva bolj agresivna, kar je lepo." V novi sezoni se je predstavil z novo čelado, ki jo po novem krasi osebni sponzor Red Bull.

Dall’Igna: Nov motocikel bo bolj vodljiv

"Dodali smo nekaj konjskih moč (dve, op. p.) našim motorjem in prepričan sem, da bodo bolj vodljivi,’’ je povedal generalni direktor Ducatija Gigi Dall’Igna o motorju, ki že zdaj drži najhitrejšo izmerjeno hitrost v karavani motoGP. "Končnega izdelka ne boste videli v Sepangu (testiranja 28. januarja, op. p.), najverjetneje vas bomo pustili čakati do druge ali tretje dirke. Temeljiti bomo delali na testih in izluščili dodane vrednosti, ki jih bomo dodali v razvoj dirkalnika," je še dodal Dall’Igna.