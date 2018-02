FOTO in VIDEO: Marquez mehko zamigal s koleni

Tovarniško moštvo Honde je kot eno zadnjih ekip predstavilo barvno shemo, ki jo bosta Marc Marquez in Dani Pedrosa uporabljala v letošnji sezoni razreda motoGP. Španska dirkača sta po testiranjih na Tajskem odletela v Indonezijo in na mednarodi razstavi motorjev v Jakarti predstavila novo izvedbo honde.



"Vnovič smo imeli čast, da smo moštvene barve prestavili v Indoneziji, ki je ključno tržišče za Hondo in motoGP. Večkrat smo že bili v Jakarti, zato mi je že vse znano. Veliko navijačev je poskrbelo, da se tukaj počutimo kot doma, mi pa se jim z obiskom na nekakšen način oddolžimo," je o novi predstavitvi povedal aktualni svetovni prvak razreda motoGP.





(Foto: HRC)

Honda je že četrto leto zapored predstavila motocikel v Indoneziji, kjer predvsem mladi kažejo največ zanimanja za dirke razreda motoGP. "Opravili smo že dva zimska testa, ki sta bila zelo zanimiva. Tudi v Katarju bomo trdo delali, da sestavimo mozaik in, da bomo pripravljeni na začetek sezone. Želimo se boriti za zmage ter, da navijačem uprizorimo pravi šov," je še dodal štirikratni svetovni prvak razreda motoGP.



Zadnji test je sicer končal za moštvenim kolegom, Danijem Pedrosa, ki je med azijskimi navijači pravi hit: "Ko vidiš koliko ljudi ima v Jakarti rado motoGP z lahka razumeš, zakaj smo znova imeli predstavitev tukaj. Z dirkaškega stališča je super videti, da navijači uživajo ob gledanju našega športa in ga spremljajo s tako strastjo. Trenutno deluje, da gre vse po našem planu, saj smo s pozitivnimi občutki končali test na Tajskem. Pripravljen sem dati 100 odstotkov in se boriti za mesta na vrhu."





Dirkača Honde Marc Marquez in Dani Pedrosa. (Foto: HRC)

Pedrosa je tridnevi test na stezi Buriram končal na vrhu, prav tako je bil kot Marquez zelo konkurenčen v Sepangu. Uvodna zimska testiranja so prvi pokazatelj trenutne forme, ki jo dirkači ponavadi prenesejo na prve tri dirke. Poleg tega, da Honda preizkuša nove pogonske agregate, so bolj odmevni novi deli, ki so narejeni iz ogljikovih vlaken.



Vojna med obema dirkačema se je iz steze prenesla tudi na plesišče televizijskega studija, kjer snemajo pogovorno oddajo 'Ini Talk Show'. Čeprav Pedrosa slovi kot izjemen posnemovalec gibov pokojnega kralja Popa Michaela Jacksona pa ga je z neverjetnimi gibi zasenčil kdo drug kot mladenič iz Cervere.

Sampai jumpa lagi Indonesia! pic.twitter.com/d9paan7mnm — Marc Márquez (@marcmarquez93) February 20, 2018

Zagotovo to ni zadnji plesni nastop Marqueza pred televizijskimi kamerami. Čeprav mu petje in divje gibanje telesa ni tuje pa najraje zapleše zmagoviti valček s svojo hondo. Novo priložnost bo imel od 1. do 3. marca, ko bodo na sporedu še zadnja zimska testiranja na puščavskem dirkališču Losail v Katarju.