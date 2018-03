FOTO in VIDEO: Rossi: Verjetno bom dirkal še dve leti

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Dirkači razreda motoGP dva tedna pred uvodno dirko sezone VN Katarja preizkušajo svojo pripravljenost na testiranjih v Losailu. Po prvih dveh testih v Maleziji in na Tajskem je bila prednost na strani dirkačev Honde, Marca Marqueza, Danija Pedrose in Cala Crutchlowa. Na puščavski stezi pa je prvi dan najbolje končal Maverick Vinales. Čeprav je bil Španec hiter pa je največ zanimanja v Katarju deležen njegov moštveni kolega pri Yamahi Valentino Rossi in predvsem kdaj bo sporočil novico o svoji dirkaški prihodnosti.

Valentino Rossi bo začel o svoji ekipi v motoGP razmišljati po koncu kariere (Foto: Yamaha)

Italijan že dolgo ne skriva želje, da bi imel svojo moštvo med elito motoGP, toda: "Razmišljali smo o tem in mislim, da bi to bila lepa priložnost, glede na to, da se je Herve Poncharal odločil, da njegova ekipa Tech 3 ne bo več uporabljala Yamahinih motorjev, toda v naslednjih dveh sezonah še ne bom imel ekipe v motoGP s podporo Yamahe."

Devetkratni svetovni prvak je bil vedno, ko je beseda nanesla na njegovo prihodnost, redkobeseden. Tokrat je po uvodnem spoznavanju s stezo v Losailu presenetljivo razkril, da še nima dovolj dirkanja na najvišjem nivoju: "Po vsej verjetnosti bom dirkal še naslednji dve leti, o ustanovitvi svoje ekipe motoGP bomo govorili, ko bom nehal dirkati, vendar to verjetno še ne bo pred sezono 2020."

Italijan naj bi pogodbo z Yamaho podaljšal še za dve leti (Foto: Yamaha)

Rossi, ki je nazadnje naslov svetovnega prvaka v kraljevem razredu osvojil leta 2009, je lansko sezono končal z eno samcato zmago, športni svet pa je bolj navdušil z neverjetnim povratkom v dirkaško karavano po dvojnem zlomu noge. Zaradi neverjetne želje, ko se na motor vrnil zgolj po 22 dneh rehabilitacije, si je prislužil celo nominacijo za prestižno športno nagrado Laureus za povratnika leta 2017.