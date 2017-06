Ducatijev tabor zdaj čaka le še na podvig Lorenza, Dall'Igna prepričan: 'Zmagal bo že v tej sezoni'

Johann Zarco lovi Jorgeja Lorenza (levo) na zadnji dirki za VN Italije. (Foto: motoGP)

Poročali smo že, da je pred dirko v Montmeloju kar nekaj govora o spremembah zadnjega sektorja, predvsem okoli 13. zavoja, v katerem je pred enim letom življenje izgubil domačin Luis Salom. Zdaj bo dirkače najprej pričakala šikana, steza bo tako veliko bolj podobna tisti iz formule 1, mnenja glede sprememb pa so še naprej deljena. S prenosi prostih treningov začnemo že ta petek na VOYO.

Uvrstitev na stopničke v Jerezu je zaenkrat zgolj ena lastovka, ki za Jorgeja Lorenza po selitvi iz ekipe Movistar Yamahe k Ducatiju zaenkrat še ni prinesla pomladi. Toda prvi mož Gigi Dall’Igna je po zmagi Andree Doviziosa na VN Italije pred potjo v Katalonijo prepričan, da bolonjsko moštvo do konca sezone čaka še kakšna zmaga tudi s podpisom nekdanjega svetovnega prvaka. "Zmagati v Italiji, pred italijanskim občinstvom, je za nas nekaj neverjetnega. Ko smo prišli v paddock, smo začutili, da je to naš dom, zmagati doma pa je vedno težko," je za dnevnik AS povedal Dall'Igna, ki se je razveselil prve zmage Ducatija v Mugellu po letu 2009. "Poleg tega je to prvič, da je zmagal italijanski motocikel z italijanskim dirkačem. To se do sedaj še ni zgodilo (nasmešek). Kdaj bo zmagal Lorenzo? To pričakujem kmalu, resno vam pravim. Prepričan sem, da bo zmagal že v tej sezoni," je brez dlake na jeziku pred VN Katalonije, ki je na sporedu že ta konec tedna, pristavil Dall'Igna.

Dall'Igna (levo) v pogovoru s testnim dirkačem Ducatija Caseyjem Stonerjem. (Foto: motoGP)

Šef Ducatija je nadaljeval z oceno, da Lorenzu najbrž manjka še nekaj samozavesti, do izboljšav pa mora po ocenah izkušenega Italijana priti na obeh straneh: Španec se mora prilagoditi na novo okolje, nanj pa se mora prilagoditi tudi njegova nova ekipa, ki mora novincu še bolj priskočiti na pomoč. "Po mojem mnenju mu manjka še kanček samozavesti. Moramo mu dati nekaj nadzora, to potrebuje, tega je vajen," pravi Dall'Igna. "Gre za delo, ki ga moramo opraviti s skupnimi močmi, najti se moramo na pol poti. Jorge ni sporen dirkač, dobil je cel kup dirk in prvenstev. Mi smo tisti, ki mu moramo bolj pomagati. On si želi zmagovati in to mu moramo omogočiti. Mora predelati pritisk, ki ga čuti v teh trenutkih. Reči je potrebno opravljati mirno, sam potrebuje tudi rezultate, da ne bi zašel v kaos in nato vrgel puško v koruzo."

Seveda Doviziosova zmaga ni bila edina, ki je navdušila bolonjski tabor. Tretje mesto Danila Petruccija (Octo Pramac) in peto Alvara Bautiste (Pull&Bear Aspar) v sedežih "satelitskih" moštev sta še dodatno razburila domišljijo navijačev italijanskega moštva. "Menim, da smo letos storili velik korak naprej v smislu prilagoditve motocikla na različne situacije in na različne sloge dirkanja. A nismo še tam, kjer bi si sam želel, da smo, ostaja nam še veliko dela, a storjen je bil korak naprej, v težavah bolje razumemo reči, zato sem za prihodnost optimist," še dodaja Dall'Igna.