Grožnje Ezpelete zalegle? Dirkališče Montmelo bo dobilo nov asfalt in staro konfiguracijo

Organizatorji dirke v Barceloni so letos naleteli na veliko število kritik s strani dirkačev. (Foto: Twitter)

Upravitelji in vodstvo dirkališča Montmelo so grožnje Carmela Ezpelete vzeli zelo resno. Alfa in omega svetovnega motociklističnega prvenstva je namreč zagrozil, da po letu 2018 Katalonija ne bo več gostil dirk razreda motoGP, če ne uredijo, da bo dirkališče ustrezno in dovolj varno za dirke na najvišjem nivoju. "Če bo Katalonija tudi leta 2018 na koledarju, bo na sporedu 19 dirk, če Katalonije ne bo, jih bo 18," je bil direkten Ezpeleta. In grožnje so očitno zalegle, saj je vodstvo dirkališča zatrdilo, da bodo na novo preplastili asfaltno podlago in tudi poskrbeli za dodatno varnost na dirkališču. Tukaj sta bila najbolj sporna zavoja številka 10 in 13. Spomnimo, v lanski sezoni se je na dirkališču tragično ponesrečil dirkač razreda moto2 Luis Salom in takrat se je vodstvo dirke odločilo, da spremeni konfiguracijo steze. Tako so spremenil zavoj številka 10 v konfiguracijo, ki jo uporabljajo, ko dirkališče gosti dirke Formule 1. Prav tako pa so povsem spremenil zavoj številka 13, kamor so sredi zavoja dodali kar šikano, s katero so močno upočasnili prihod dirkačev na ciljno ravnino. A najboljšim motociklistom sveta te spremembe nikakor niso bile všeč, označili so jih še za bolj nevarne od originalne konfiguracije.

Govorice o prenovi je še podkrepila nova tragična nesreča, ki je pred dnevi zahtevala še eno smrtno žrtev. Dirkač Enric Sauri, član ekipe Motos Gaspart, je tragično preminil v soboto na dirki 24 ur Katalonije, potem ko je zdrsnil v prvem zavoju in trčil v zaščitne ograje. Pri tem je utrpel nekaj kritičnih poškodb, zato je sledila takojšnja deportacija v bližnjo bolnišnico General de Granollers, kjer pa zdravnikom ni uspelo rešiti Saurijevega življenja. Nesreča se je sicer zgodila v zavoju številka ena, nad katerim so se tudi dirkači razreda motoGP med letošnjim dirkaškim koncem tedna pritoževali, da je zelo nevaren zaradi slabe podlage.

Letos je dirkače zmotilo praktično vse, kar so organizatorji dirke pripravili. Še najbolj asfaltna podlaga, ki je povsem dotrajana in ne dopušča nikakršnega oprijema. Najhuje je pri ekstremno vročih temperaturah, ko je po besedah dirkačev občutek takšen, kot da bi se vozil po ledu. Z delom bodo na dirkališču začeli v zimskih mesecih, po neuradnih podatkih, pa naj bi imeli dirkači na novi stezi na voljo tudi testiranja, kjer bodo lahko pridobili koristne podatke, kar se tiče obnašanja pnevmatik. Tega bodo seveda najbolj zadovoljni pri dobavitelju Michelinu. Celotna prenova naj bi bila ocenjena na 3 milijone evrov.