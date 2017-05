Hayden pomaga tudi po smrti: družina bo na njegovo željo darovala organe

Hayden je umrl star 35 let. (Foto: AP)

Dva dni po tem, ko so zdravniki potrdili smrt ameriškega motociklista Nickyja Haydna, je družina preminulega dirkača sporočila, da bo spoštovala željo drugega najstarejšega sina in darovala njegove organe. Moreno Maresi, Nickyjev odvetnik, je na novinarski konferenci potrdil, da je bila želja nekdanjega svetovnega prvaka razreda motoGP, da bi njegovi organi nekoč reševali življenja drugih ljudi ali vsaj izboljšali njihova življenja. Urad v Riminiju je potrdil predajo Haydnovega trupla družini, točen datum povratka v domači Owensboro, kjer bodo organizirali pogreb, pa še ni znan. Mama Rose in brat Tommy sta že izjavila, da si družina želi obred opraviti čimprej. Medtem dežujejo tudi odzivi nekdanjih stanovskih kolegov, ki še vedno ne morejo verjeti, da je priljubljeni "Kentucky Kid" po letih življenja na robu izgubil življenje v najbolj nepričakovanem trenutku. "Velik šok je bil, ko sem pred nekaj dnevi dobil novico, da se je ponesrečil na kolesu. Že od prvega trenutka se je videlo, da se reči zapletajo," je dejal član Ducatija Jorge Lorenzo. "Vedelo se je, da bi lahko prišlo do tega. Vsi so ga želeli podpreti in moliti zanj ter čakali na skorajda čudežne novice o tem, da mu gre bolje, a na koncu se to ni zgodilo in zdaj moramo vsi obžalovati to izgubo ter podpreti družino, njegove prijatelje in ga ohraniti v kar se da lepem spominu."

Hayden je bil pet let član Ducatija, za katerega od te sezone nastopa nekdanji svetovni prvak Lorenzo, čeprav je Američan svoj naslov leta 2006 osvojil kot član Repsol Honde. Lorenzo priznava, da je Haydnova smrt močno prizadela bolonjsko moštvo. "Težka situacija, nikomur ni lahko, ker so ga zelo cenili. Vsi v paddocku so ga zelo cenili, ker je bil vedno pozitiven, vedno je bil nasmejan, nikoli ni imel težav z nobenim dirkačem ali komer koli, vsi so ga zelo cenili in mu bili naklonjeni, tako je tudi v naši ekipi," je dodal Lorenzo.