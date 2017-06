Huda nesreča Maxa Biaggija

Nekdanji italijanski motociklist Max Biaggi, štirikratni svetovni prvak v razredu do 250 kubičnih centimetrov in svetovni podprvak v razredih do 500 ccm in motoGP, je na dirkališču Sagittario v Latini grdo padel, takoj po nesreči pa so ga s helikopterjem odpeljali v rimsko bolnico San Camillo.