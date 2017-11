VIDEO: Tudi Italijani priznavajo mojstrstvo Marquezu in se bojijo najhujšega: Rossija lahko pošlje v pokoj

V debati, ki jo je pripravil dnevnik La Gazzetta dello Sport, je specialist italijanskega športnega dnevnika za motociklizem Gianluca Gasparini dejal, da bi lahko Marc Marquez (Repsol Honda) po že šestem naslovu prvaka v vseh kategorijah kmalu "upokojil" slovitega Valentina Rossija. Za članom Movistar Yamahe je še ena sezona za pozabo, v kateri se ni uspel resneje vmešati v boj za naslov, sicer resda tudi zaradi poškodbe, ki jo je v zaključku sezone nespametno staknil med treningom endura. "V tem trenutku je Marquez močnejši od Rossija. Ima pa tudi veliko prostora za napredek," je menil ugledni Gasparini. "Marquez lahko Valentina pošlje v pokoj. Rossi je nepremagljiv, ko gre za kakovost in simpatičnost, a Marquez je popoln šampion, ki je v tem trenutku boljši od vseh. Rossi ima 38 let in pot mu je prekrižal fant, ki ga je težko premagati."

Marquez v Valencii ni zmagal, se pa je skozi cilj zapeljal kot novi (stari) svetovni prvak. (Foto: AP)

To so velike pohvale, seveda še toliko bolj, ker prihajajo z Apeninskega polotoka, kjer v Marquezu mnogi že vidijo naravnega naslednika italijanskega državnega junaka. "Marquezu je usojeno, da izboljša vse rekorde Valentina Rossija. Odvisno bo le od njega, ker je Marquez, tako kot Valentino, na motociklu povsem osredotočen. Nič ga ne zmoti. Če bo imel srečo, lahko osvoji deset naslovov," dosežek, ki ga že toliko časa lovi Rossi, še omenjajo kolegi iz Gazzette. Pohvale so na račun šele 24-letnega Katalonca deževale tudi iz preostalih delov Evrope.

Rossija (na fotografiji) in Marqueza druži pestra zgodovina: najbolj so odmevali njuni dvoboji v zaključku leta 2015, ko je Katalonec ustavil Italijanov pohod do jubilejnega naslova. (Foto: motoGP)

Še posebej navdušeni so bili, seveda, v Španiji, ki jo je Marquez s svojim uspehom vsaj za hip uspel združiti. "Tveganje je v motociklizmu to, kar sta v nogometu gol in v košarki koš," je v svojem komentarju zapisal direktor dnevnika AS Alfredo Relano. "Marquez, superiorni šampion, ne zna igrati na remi ... Devet (naslovov) Rossija je meja, ki počasi postaja vidna. To bi pomenilo premagati največjega vseh časov in vstopiti na najvišjo zgodovinsko stopničko ... Ne gre za nekoga, ki je šele prišel, a ohranja to navdušenje novinca, ki se kaže skozi njegov nasmešek in po vsaki dirki se nauči še nekaj več. Ta zgodovinske stopničke so na dosegu njegovih rok."

Primerjava dosežkov Marca Marqueza in Valentina Rossija v prvih petih sezonah motoGP.

"Marquez je s 24 leti že legenda," so zapisali pri časniku Ouest-France. Pri slovitem športnem časniku iz Francije, L'Equipu, po dirki za VN Valencie dodajajo: "Čeprav bi se lahko zadovoljil s čakanjem (zadoščalo mu je enajsto mesto), je Marquez ostal zvest svojemu akrobatskemu slogu in se v zaključku dirke uspel ohraniti na motociklu, ko so ga že vsi videli na tleh." Na dirki v Valencii je Marquez osvojil že svoj četrti naslov v kraljevem razredu v petih poskusih. Gazzetta ni pozabila na izjemno sezono Andree Doviziosa (Ducati), ki je bil do konca v igri za nepričakovan naslov, a so se njegove sanje razblinile v španskem pesku. Na Rossiju je zdaj, da pred zaključkom kariere odgovori na izziv Marqueza, sicer bo moral nemočno spremljati, kako njegov veliki rival podira rekord za rekordom ...