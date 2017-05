Nekdanji svetovni prvak Hayden huje poškodovan in v kritičnem stanju po prometni nesreči

Nicky Hayden je zadnji Američan, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP. (Foto: Reuters)

Kot je poročal časnik Corriere della Sera, je Nicky Hayden pri padcu utrpel poškodbe glave in prsnega koša, a so ga že na kraju nesreče stabilizirali in prepeljali v bolnišnico v Riminiju. Po prvih informacijah naj bi dirkač utrpel poškodbe glave in na predelu prsnega koša. Poškodbe naj bi bile hujše narave in dirkač naj bi bil zaenkrat v kritičnem stanju. "Zdravniško osebje se trudi po najboljši močeh. Takoj vam sporočimo, ko zvemo kaj več. Vse, kar vam lahko povemo je to, da je bil Nicky udeležen v prometno nesrečo s kolesom in mu pomoč nudijo v bolnišnici v Riminiju. Hvala vsem za besede podpore po tem neljubem dogodku," so na uradnem twitter profilu sporočili iz moštva Honda, za katero Američan tekmuje v prvenstvu superbike. 35-letni Američan je sicer v Italiji na krajšem oddihu, saj je bila minuli konec tedna v Imoli dirka v prvenstvu superbike, sam pa se je odločil, da še za nekaj dni podaljša bivanje na italijanskem polotoku.

Po poročanju italijanskih medijev, naj bi bil Hayden na kolesarskem izletu s prijateljem, ko ga je zbil nepreviden voznik osebnega avtomobila. Ameriški dirkač naj bi ob tem utrpel hude poškodbe glave in prsnega koša in je po prvih informacijah še vedno v kritičnem stanju.

Hayden je edini naslov prvaka v razredu motoGP osvojil leta 2006, ko je na zadnji dirki ugnal Valentina Rossija. Od lanske sezone z moštvom Honde tekmuje v svetovnem prvenstvu serije superbike. Popularni "Kentucky Kid" je v lanski sezoni nekajkrat tudi nastopil v razredu motoGP, ko je nadomeščal nekatere poškodovane dirkače. Tako je nastopil namesto Danija Pedrosa v Avstraliji in namesto Jacka Millerja v Aragoniji. Na zadnji dirki sezone 2015 je bil v Valencii tudi sprejet med legende razreda motoGP. Je tudi zadnji Američan, ki se lahko pohvali z naslovom svetovnega prvaka v razredu motoGP.