Je Vinales storil napako, ko je podaljšal sodelovanje z Yamaho? 'Že pol leta nimam pravih občutkov na motociklu'

Maverick Vinales, ki je pred sezono podaljšal sodelovanje z Yamaho vse do leta 2020, je zelo nezadovoljen z japonskim motociklom. (Foto: motoGP)

Maverick Vinales je lansko sezono v razredu motoGP začel naravnost sanjsko. Mladi Španec je namreč dobil uvodni dve dirki v Katarju in Argentini in skupno dobil tri od uvodnih peti dirk. Nato pa so nastopile težave z motociklom in Katalonec se do konca sezone ni več uspel povzpeti na najvišjo stopničko, čeprav je še štirikrat stal na zmagovalnem odru. Po bliskovitem začetku sezone je bilo njegovo ime nemudoma pri vrhu kandidatov za naslov, na koncu pa se je moral zadovoljiti s tretjim mestom v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, za prvakov Marcom Marquezom pa je zaostal za velikih 68 točk. Vinales je imel skupaj z moštvenim kolegom Valentinom Rossijem velike težave z motociklom predvsem na dirkah, kjer so bile temperature zelo visoke in na dirkah, kjer je deževalo. Kljub temu, da so pri japonskem moštvu ves čas spreminjali nastavitve na motociklu in iskali rešitve, pa le-teh niso našli in sezono so upravičeno označili kot neuspešno. Med zimskim premorom so tako poskušali storiti vse, da bi dirkačema sestavili motocikla, s katerima bi se bila oba sposobna boriti za sam vrh elitnega motociklističnega razreda. A sodeč po prvih zimskih testiranjih, jim to ni uspelo. Če sta bila dirkača konec januarja v Sepangu še konkurenčna, pa so se v Buriramu že pokazale vse pomanjkljivosti modrega motocikla. Vinales in Rossi sta bila daleč za najboljšimi, predvsem za Hondo, ki je na Tajskem hitro pokazala zobe in konkurenci poslala jasno sporočilo, da naslova prvaka ne bodo tako zlahka spustili z rok.

Vinales že pol leta brez pravih občutkov

"Že šest mesecev nimam pravih občutkov na motociklu. V tem času je bilo na sporedu veliko, zelo veliko dirk, na katerih smo se soočali z enakimi težavami, a še vedno nismo odkrili rešitev. Zagotovo je to zelo frustrirajoče," je po koncu testiranj na novem dirkališču Chang misli strnil Vinales. Če so imeli pri Yamahi v lanski sezoni velike težave s šasijo motocikla in oprijemom sprednje gume, pa so se med testiranji pojavile nove - težave z elektroniko. "Delamo na tem, da bi izboljšali elektroniko motocikla. Toda vsakič, ko najdem rešitev, se izkaže, da ni prava in da bi lahko še izboljšali te težave. Lahko si predstavljate, koliko truda vlagamo v to, da bi dirkačema pripravili najboljša možna motocikla," pa je po testiranjih v Buriramu povedal vodja moštva Massimo Meregalli. "Konkurenca je napredovala. Tudi če pogledamo Johanna (Zarcoja, op. p.), ki je zelo blizu vrha. In to nas najbolj bega, saj ima skoraj identičen motocikel, a je boljši od mene in Valentina. To je nekaj, kar moramo čimprej odpraviti," je še dodal Vinales. Čeprav je bil po testiranjih v Sepangu še zadovoljen, pa je nasmešek na obrazu hitro izgubil tudi devetkratni svetovni prvak Rossi. "Za nami so zahtevna testiranja v Buriramu. Veliko dela nas še čaka, saj glede na lansko sezono, nismo prav nič napredovali. Še posebej je to opazno na področju elektronike, čaka nas še veliko dela," je bil kratek, a jedrnat dirkaški doktor. Pri Yamahi se zavedajo, da jim zmanjkuje časa, da sestavijo konkurenčen motocikel. Če so glede na testiranja v Buriramu uspeli napredovati, pa bomo videli že zelo kmalu. Dirkači razreda motoGP se bodo namreč 1. marca zbrali v Losailu, kjer bodo na sporedu zadnja uradna testiranja pred začetkom nove sezone, ki se bo začela z dirko 18. marca prav na dirkališču v katarski puščavi.