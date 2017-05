Capirossi ostro nad Lorenza: Nisi dovolj divji za Ducatijev motocikel, Italijan spregovoril tudi o bitki za naslov

Jorge Lorenzo se zaenkrat na Ducatiju še ni izkazal. (Foto: motoGP)

Za dirkači v svetovnem motociklističnem prvenstvu razreda motoGP so uvodne tri dirke sezone. Z dirko v Jerezu se prihajajoči konec tedna začenja evropski del sezone, od katerega veliko več pričakuje petkratni svetovni prvak Jorge Lorenzo. Španec trenutno preživlja težke čase, od kar se je odločil, da zapusti Yamaho in se preizkusi na Ducatijevem motociklu. Svetovni prvak razreda motoGP iz leta 2015 na italijanskem motociklu nikakor ne najde pravih občutkov in deveto mesto na dirki za VN Amerik v Austinu je njegov najboljši rezultat v letošnji sezoni. V Katarju na uvodu v sezono je bil enajsti, dirko v Argentini pa je po padcu zaključil že v prvem zavoju. Veliko dirkačev je v preteklosti že imelo težave z rdečim motociklom, med drugimi tudi devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi in nekdanji dirkač Loris Capirossi, ki je tudi sam sedel na Ducatiju, pozna razloge.

"Po mojem mnenju je Lorenzo pričakoval, da bo imel Ducati povsem drugačne vozne lastnosti. Ducati je zelo konkurenčen motocikel, ki ima svoje prednosti in slabosti. V zadnji sezonah smo videli, da so lahko na nekaterih dirkališčih zelo konkurenčni, na drugih pa imajo velike težave. Na stezah, kjer imajo težave, moraš voziti veliko bolj divje in Lorenzo te lastnosti nima. Lorenzo je zelo hiter in natančen dirkač. Ampak Ducati potrebuje divjega dirkača. Andrea Dovizioso (Lorenzov moštveni kolega op. p.) je delno divji, Jorge pa enostavno ni," je bil oster nekdanji dirkač, ki je sedaj v komisiji, ki skrbi za varnost dirkačev na dirkah razreda motoGP v svetovnem prvenstvu. Lorenzo je sicer po dirki v Teksasu dejal, da je bila to dirka na kateri so storili korak naprej, a se vseeno zaveda, da je njihovo moštvo sposobno veliko bolšjih rezultatov. Sedaj sledijo evropske dirke, ki Majorčanu tradicionalno bolje ustrezajo, a vprašanje, če mu bodo ustrezale z Ducatijem. Prva evropska preizkušnja je na sporedu v Jerezu, kjer ima Jorge v razredu motoGP veliko odličnih rezultatov. Med drugimi tri zmage, dve drugi in tri tretja mesta. Vsekakor razlog za optimizem, a najverjetneje bo res moral poslušati nasvete Capirossija, če bo v nadaljevanju sezone želel biti konkurenčen dirkačem Yamah in Hond.

Loris Capirossi je prepričan, da se lahko Valentino Rossi bori za zmage, a ne na vsaki dirki. (Foto: AP)

Se je pa Capirossi v pogovoru za italijanski Radio 24 dotaknil tudi bitke za naslov svetovnega prvaka, ki vsaj na začetku sezone poteka med obema dirkačema Yamahe in Marquezom, ki se je v bitko za naslov po slabem začetku sezone vrnil s peto zaporedno zmago na dirki v Austinu. Čeprav po treh dirkah v svetovnem prvenstvu vodi izkušeni Rossi, njegov rojak ni prepričan, da je italijanski veteran dovolj hiter, da bi se lahko boril za naslov z mlajšima dirkačema. Je pa prepričan, da je dovolj izkušen, da lahko še desetič osvoji naslov svetovnega prvaka, vendar ne bo smel delati enakih napak, kot jih je v lanski sezoni. "Letos je Rossi nekoliko počasnejši, da bi se lahko boril z Marcom Marquezom in Maverickom (Vinaelsom op. p.). Sem prepričan, da na nekaterih dirkah bo zraven in se bo z njima boril za zmago in je sposoben zmagati na kakšni dirki. Pomembno je, da ne dela takšnih napak, ki jih je počel v lanski sezoni. Mora biti zelo konstanten in končati vse dirke. Po koncu sezone pa bomo videli, koliko bo to točk in ali jih bo dovolj za naslov," je o svojem rojaku in prijatelju spregovoril Capirossi. Kot rečeno, naslednja dirka bo na sporedu v Jerezu, kjer je prav Rossi v lanski sezoni slavil z dominanto predstavo. Ni skrivnost, da mu steza v Andaluziji ustreza in morda prav v Španiji Rossi začne z resnim napadom na jubilejni naslov prvaka. V letošnji sezoni še ni bil slabši kot tretji (eno tretje in dve drugi mesti op. p.) in niz uvrstitev na stopničke bo zagotovo želel nadaljevati na njemu ljubem dirkališču. Kot ste že vajeni, bomo celoten dirkaški konec tedna iz Jereza spremljali tudi mi na naši spletni strani in v informativnih oddajah. Proste treninge, kvalifikacije in dirke v vseh treh tekmovalnih razredih pa si boste kot vselej lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.