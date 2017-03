Top Gun Vinales živi sanje, Rossi nasmejan: Odlično, Mavericka sem videl celotno dirko, to se med zimo ni zgodilo ...

Maverick Vinales je Yamahi privozil prvo zmago v letošnji sezoni, Rossi pa je temu uspehu dodal še tretje mesto. (Foto: motoGP)

Dolgega zimskega premora je končno konec. Z dirko za VN Katarja se je začela že 69. sezona svetovnega motociklističnega prvenstva. Za uvod ni šlo brez drame in zapletov. Tik pred startom dirke razreda motoGP je dirkališče v Losailu zajela rahla ploha, ki je ravno toliko razmočila stezo, da se je vodstvo dirke ustrašilo in start za nekaj časa prestavilo. Ko so se končno odločili, da je dovolj varno za dirko, se je spektakel pod žarometi in sijem katarski zvezd lahko začel. V uvodu je za veliko presenečenje poskrbel novinec Johann Zarco, ki je kar nekaj časa vodil z lepo prednostjo, a nato storil napako in dirko končal v puščavskem pesku. Tako so v ospredje prišli favoriti, tisti, ki smo jih vajeni, da se borijo za zmage. Na koncu je po pravi bitki slavil novinec v moštvu Yamaha Maverick Vinales in dokazal, da se je res hitro privadil na novo okolje in nov motocikel. Mladi Španec je slavil na svoji prvi dirki z novim motociklom in potrdil izjemno formo iz testiranj, kjer je bil na vseh štirih prizoriščih daleč najhitrejši. Drugo mesto je drugo leto zapored osvojil Andrea Dovizioso na Ducatiju in pokazal Jorgeju Lorenzu, da je italijanski motocikel konkurenčen, ko se enkrat privadiš na njegove vozne lastnosti. Lorenzo je namreč krstno dirko na Ducatiju končal na zanj skromnem petem mestu. S tretjim mestom pa je sebe in svoje navijače presenetil devetkratni svetovni prvak Valentino Rossi, ki je kljub 38. letom dokazal, da se še vedno lahko kosa s hitrejšimi in predvsem mlajšimi dirkači. Dirkaškemu doktorju je uvrstitev na stopničke pomenila še toliko več, saj je imel uvodni dirkaški konec tedna velike težave s svojo Yamaho in je pred dirko dejal, da se najverjetneje ne bo sposoben boriti za najvišja mesta oziroma uvrstitev na zmagovalni oder.

Dirkaški doktor je bil na odru za zmagovalce po dirki zelo dobro razpoložen. (Foto: motoGP)

"Začeti sezono s stopničkami je super, še posebej, ker sem začel bolje, kot lani. Po slabih zimskih testiranjih, kjer na nobenem prizorišču nisem dobil pravih občutkov na motociklu, je to res super rezultat. Rad bi se zahvalil Yamahi in celotni ekipi, ki me je v težkih trenutkih ves čas podpirala in mi zaupala. Šele v petek sem našel prave občutke, čeprav sem bil še vedno zelo počasen in daleč za najboljšimi. Toda takrat sem postal nekoliko bolj optimističen, da lahko morda dirko zaključim med prvo peterico. Na ogrevanju so bile razmere katastrofalne, bilo je tako vroče, da sem po treh zavojih uničil gume. Pred dirko pa so se razmere povsem spremenile in šle meni v prid," je takoj po dirki dejal devetkratni svetovni prvak, ki je celo dejal, da pred začetkom dirke ne bi nikoli stavil nase, da bo danes končal na odru za zmagovalce. Je pa dirkaški doktor imel tudi veliko sreče, saj bi lahko že v prvem zavoju končal dirko, potem ko sta zadela s Calom Crutchlowom. Britanec je zadel v zadetek Rossijeve Yamahe in Italijan je večino dirke vozil z visečo kamero na zadku motocikla. "Pred startom smo spremenili nastavitve in uspel mi je dober start. Nisem padel v prvem zavoju, čeprav me je zbil vlak (smeh). Užival sem med dirko, ves čas sem videl Mavericka, kar se ni zgodilo med nobenimi testiranji. Čakal sem, da se Doviju (Andrea Dovizioso op. p.) obrabijo gume, a tudi sam sem imel velike težave in v zadnjih krogih nisem uspel še nekaj dodati. A ne glede na vse, so te stopničke zame zelo pomembne," je po uvodni dirki sezone še dodal dirkaški doktor. Italijan je bil na stezi Losail bistveno hitrejši tudi od svetovnega prvaka Marca Marqueza, ki je po vpodbudnih rezultatih na treningih in na ogrevanju, dirko končal na četrtem mestu. Tudi Španec je pred dirko dejal, da je to za Hondo zahtevna steza in da največ, kar pričakuje, je borba za stopničke. Na koncu sta z moštvenim kolegom Danijem Pedroso japonskemu proizvajalcu motociklov privozila četrto in peto mesto.

Rossi je znova v zadnjem trenutku našel nekaj pravilnih nastavitev in bil konkurenčen skoraj celotno dirko. (Foto: motoGP)

Izjemno zadovoljen pa je bil po uvodni dirki seveda Rossijev moštveni kolega Maverick Vinales. Mladi Španec je na dirki za VN Katarja prišel še do druge zmage v elitnem razredu. Prvo je namreč slavil v lanski sezoni, ko je bil še član Suzukija. Takrat je dobil dirko za VN Velike Britanije v Silverstonu. "Ekipa je opravila izjemno delo in motocikel je ves čas deloval odlično. Čeprav ni izgledalo tako, sem začel dobro, a ko sem videl Zarcoja sem moral spremeniti linijo, če ne bi se zaletela. Steza je bila zelo spolzka in v zavojih nisem imel takšne hitrosti, kot bi želel. Nato sem se osredotočil in začel dohitevati dirkače pred seboj. Ujel sem Marca Marqueza in nato začel voziti na polno. Nato sem ujel še Doviziosa, ga po izjemni bitki premagal in prišel do prve zmage. Še enkrat hvala ekipi," je na novinarski konferenci po uvodni dirki sezone dobesedno žarel, sicer vidno utrujeni Vinales. Španec je s prvimi 25. točkami v letošnji sezoni vložil resno kandidaturo za naslov prvaka, a zaveda se, da je sezona še dolga. Po prvi zmagi z Yamaho pa priznava. "Kot da bi bil v sanjah. Prva dirka z Yamaho, pole position in nato še zmaga, enostavno si ne bo mogel želeti ničesar več," je še dodal Vinales, ki tako na naslednjo postojanko svetovnega prvenstva prihaja kot vodilni v točkovanju svetovnega prvenstva. Naslednja dirka bo sicer na sporedu 9. aprila, ko bo na dirkališču Termas de Rio Hondo na sporedu VN Argentine. Seveda si boste tudi to dirko lahko ogledali v živo na Kanalu A in VOYO.